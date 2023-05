Aida Parascan, câștigătoare MasterChef, a scăpat cu viață dintr-un accident cu Loganul: Ne zburau lucrurile din mașină. Când au văzut că ieșim vii, nu le-a venit să creadă

Loganul, maşina condusă de o prietenă a Aidei Parascan, a părăsit partea carosabilă şi s-a răsturnat de mai multe ori. Din fericire, cele două au scăpat cu răni ușoare.

„În fiecare zi este un nou început și noi avem această posibilitate să luăm decizii mai bune în fiecare zi din viața noastră. Și totuși nu conștientizăm niciodată că acum poate fi momentul în care s-au terminat deciziile pe care poți să le iei tu în viață.

Toate au un scop în viață și Dumnezeu nu te face să treci prin anumite întâmplări dacă nu ai de învățat. Important este să găsești puterea în interiorul tău și să te bucuri de viață. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, nu cred că a fost vina cuiva. Pur și simplu a pierdut controlul mașinii din cauza unei gropi, am făcut câteva tumbe pe asfalt și am intrat cu mașina într-un parapet. Bine că am scăpat cu viață”, ne-a povestit Aida Parascan.

Aida Parascan ne-a spus ce s-a întâmplat imediat după accident și cum au reacționat, atât ea, cât și prietena sa, Ioana:

„Am vrut să țin ochii deschiși și să fiu conștientă de tot ce se întâmplă. Din ce am văzut în filme mă gândeam că dacă ia foc motorul măcar să fiu conștientă pentru a putea să ies de acolo cât mai repede, să lupt pentru viața mea. După a doua tumbă am zis că Dumnezeu decide, viața mea e oricum a Lui. Am așteptat să se oprească mașina, atât.

Eu mi-am dat centura jos. Am trezit-o pe ea, că era oarecum într-o stare de semiconștiență. Am oprit motorul că începuse să ia foc și m-am așezat cu picioarele pe portiera mea și am încercat să ies de acolo. Între timp a venit poliția. Acolo erau oameni care ne-au ajutat să ieșim din mașină. În starea de șoc începi să tremuri, ai foarte multă adrenalină în corp, îți dai seama că ai ieșit viu și îți faci niște calcule. Eu m-am gândit în primul rând la copii și am vrut să le spun că îi iubesc, indiferent de ceea ce avea să se întâmple, ca ei să știe lucrul ăsta.

Ioana a fost într-o stare de șoc mult mai puternică decât mine. Nu înțelegea cum s-a întâmplat, cum a ajuns acolo. Începi să tremuri, să plângi, să te bucuri că ești viu. Sunt multe sentimente amestecate, sunt multe emoții. Am reușit să îmi revin cu adevărat a doua zi.

Mă duceam spre un festival de spiritualitate pentru că am avut o conferință de ținut, duminică, la Bacău și din punctul meu de vedere cei care vor să aducă ceva bun pe pământul ăsta au cele mai mari piedici, pentru că demonului nu-i place lumina. Și atunci, când cineva încearcă să facă lucruri bune va fi împiedicat. Ăsta e motto-ul meu” spune acum, cu zâmbetul pe buze, Aida Parascan.

În urma impactului, Aida Parascan s-a ales cu răni ușoare, iar cea care i-a salvat viața a fost centura de siguranță.

„A venit ambulanța. Aveam dureri în zona în care aveam centura și câteva vânătăi pe picior, câteva zgârieturi pe mâini de la parbrizul spart, dar nu a fost necesar să merg la spital. Mi-au spus că dacă am dureri de cap și stări de vomă să merg la spital. Atâta timp cât m-am simțit bine, nu a fost necesar.

Airbag-urile s-au deschis după ce ne-am rotit a doua oară. Nu le-am simțit. Sinceră să fiu, doar centura m-a salvat, atât. Dacă nu aveam centura ieșeam prin parbriz. Oamenii care au fost acolo ne-au spus pe Facebook că s-au gândit la ce era mai rău atunci când au văzut că zboară geanta, geamantanul și hainele din mașină. Când ne-au văzut că ieșim vii din mașină nu le-a venit să creadă”, ne-a mai povestit Aida Parascan.

