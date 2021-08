Adriana Turea, RRA: Radioul M-A ALES. Întâmplarea a fost...

„Atunci a fost o întâmplare, practic radioul m-a ales, a fost așa, o cale pe care am ales-o cu totul și cu totul întâmplător. A fost o oportunitate atunci să dau examen, am dat examen și am intrat ca operator. După care am zis că aș face mai mult decât să lucrez în cabină, deși meseria este frumoasă și în cabină. Am ilustrat, am colaborat, am făcut ilustrații pentru anumite emisiuni și întâmplarea a fost să fie tot pentru emisiuni medicale, era o doamnă doctor, care acum este la îngeri, Eugenia Grosu Popescu, la Radio Cultural, cu dânsa am colaborat prima dată și i-am ilustrat emisiunea.

La un moment dat m-a întrebat - n-ai vrea să vezi cum este și altceva? Uite mergi cu mine să vezi cum se face un interviu, mergem la un eveniment și încerci să faci de acolo un material și vedem ce iese. Am zis bine, haide să încercăm, îmi plac provocările și atunci am acceptat, am mers. Am colaborat o perioadă cu dânsa. Era destul de grea trecerea din cabină în partea de redacție, erau niște idei preconcepute”, a povestit jurnalista Adriana Turea, redactor Radio România Actualități.

De la cabina de producție, în redacție

„Era mai stresant sau mai puțin stresant în cabină?”, a întrebat Val Vâlcu.

”Ai și în cabină răspundere, că produsul final iese din mâna ta, din mâna celui care este tehnician. Dacă nu este în direct nu este așa stresant. Începi în cabină unde este mai lejer, așa era când am intrat eu, acum fiecare post are cabinele personale care lucrează. În momentul în care am avansat și am ajuns la Radio România Actualități, acolo e de actualitate și se lucrează foarte repede absolut tot ceea ce vine. Era atunci pe bandă, se tăia banda, se lipea cu scotch. Acum se lucrează pe calculator, este digitalizat totul”, a rememorat Turea.

„Sună contra-intuitiv făceam ilustrație. Ilustrație muzicală”, a adăugat Val Vâlcu.

„Ilustrație muzicală, da. Practic introduceam muzică pe sub... și în radio se numește tot așa, ilustrație muzicală, introduci muzică pe sub vocea redactorului”, a explicat jurnalista.