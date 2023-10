"Miliardele de dolari care au fost promise Ucrainei nu au fost date sub formă de arme. Numai vreo 40% din toate miliardele promise de americani au fost date ucrainenilor sub formă de arme. Ucraina câştigă contraofensiva acum, merge înainte. Ruşilor le este frică. Contraofensiva s-ar putea să meargă mult mai bine, dacă americanii şi europenii ar da arme care găsesc minele, care fac mai uşoară traversarea şanţurilor făcute de ruşi. De ce nu le-am dat tancuri mai devreme? De ce nu le-am dat avioane mai devreme? Nu înţeleg! Este o politică fundamental greşită de americani şi de europeni. Şi am spus asta din prima zi a războiului", a spus Adrian Zuckerman, la DCNews TV.

”Americanii, după ce a început războiul cu Ucraina, nu şi-au dat seama că ucrainenii se pot apăra. Au vrut să îl scoată pe Zelenski de acolo, dar el a cerut arme. Biden a spus înainte de a intra ruşii că dacă intră un pic, nu e rău. Asta e problema. Ruşii au fost încurajaţi. Acum, armele şi miliardele de dolari promise Ucrainei, nu au fost date în formă de arme” a spus el anterior.

”Ucrainenii trebuiau să fie ajutați cu tot ce trebuia ca să dea afară rușii din Ucraina. Asta nu a început acum un an și jumătate” a mai spus ambasadorul, amintind că în momentul în care rușii au intrat în Crimeea, ”le-am dat (ucrainenilor n.r.) pături și conserve”.

