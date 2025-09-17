Adrian Năstase, interviu în limba română în China. Ce a spus fostul premier al României

Fostul premier Adrian Năstase a oferit un interviu secției de limba română din cadrul China Media Group.

Fostul premier al României, președintele Fundației Europene Titulescu, Adrian Năstase, a acordat un interviu secției de limba română din cadrul China Media Group. Acesta a remarcat realizările extraordinare în materie de dezvoltare pe care China le-a înregistrat în ultimii ani, potrivit CGTN.

„Felul în care China a arătat chiar și reușit să își dezvolte tehnologia, să evolueze economia, toate lucrurile acestea transformând de fapt o țară care a avut mari probleme de sărăcie, mari probleme în relațiile cu alte țări, așa cum am fost la un moment dat cu Japonia, și iată a reușit să dezvolte cu o viteză extraordinară și dezvoltarea economică, dar și prosperitatea pentru fiecare cetățean“, a spus Adrian Năstase.

Privind relațiile dintre China și România, acesta a declarat că „România are interese generale cu NATO și cu Uniunea Europeană, dar are și interese proprii. Și interesele noastre proprii ne spun că relația cu China este foarte importantă.“

Relația România - China

Năstase a evidențiat faptul că relațiile dintre România și China sunt foarte importante și a criticat Ministerul Afacerilor Externe pentru reacția inițială privind evenimentul de la Beijing.

„Interesele noastre proprii ne spun că relațiile cu China sunt foarte importante”, a punctat Năstase.

„La evenimentul de astăzi am participat în calitate de fost demnitar și, deci, de persoană particulară. În niciun caz nu am dorit să reprezint conducerea politică actuală. Cred că MAE nu a înțeles: evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova” a zis Năstase.

Interviul video poate fă văzut AICI.

