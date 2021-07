Admitere FJSC. Sorin Psatta, expert în publicitate: Cursurile teoretice reprezintă baza

Într-un interviu EXCLUSIV pentru DC NEWS, expertul a fost întrebat de jurnalistul Val Vâlcu despre ce îi așteaptă pe tinerii care aleg specializarea publicitate în cadrul FJSC, vorbind în particular despre oportunitățile de practică. „Să înveți la locul de muncă este varianta ideală, este chiar cea ancestrală. Ucenicul așa își începea «cariera». Funcționează și acum, dar este foarte greu pentru simplul motiv că deși tinerii își doresc să intre în intership, este foarte dificil să prinzi un asemenea post”, a transmis Psatta.

Astfel, între a aștepta un asemenea post și a fi înscris la facultate în timp ce așteaptă un asemenea post, tinerii sunt mai câștigați să se înscrie pentru studii superioare, mai explică expertul. „Pe de altă parte facultatea, tocmai prin contactele pe care le întreține cu industria, crește șansele tânărului aflat în băncile de la FJSC de exemplu de a găsi un post de intrare într-o agenție cu care colaborează. Mulți dintre angajații seniori ai agențiilor au ore la noi și predau, ceea ce este un lucru minunat. De multe ori pe mulți dintre ei i-am adus eu și mulți dintre ei îmi mulțumesc pentru că, pe parcursul anilor, și-au recrutat o mulțime de oameni dintre foștii studenți”, a adăugat Psatta.

E prea multă teorie și prea puțină practică la FJSC?

„Unii studenți se plâng că e prea multă teorie. Mai avem teorie în cei doar trei ani de facultate?”, a mai întrebat Val Vâlcu.

„Există și teorie. Cred că un principiu este cel care dictează direcția în comunicare și relații publice: "Teorie fără practică și practică fără teorie nu prea se poate". De fiecare dată când trebuie gestionată, de exemplu, o situație de criză, mai ales că am trecut prin pandemia care încă mai este în desfășurare, trebuie să ne întoarcem puțin la teorie, să vedem cam cum am putea să ne descurcăm într-o astfel de situație, dacă nu am trecut până în momentul respectiv prin așa ceva.

Atunci, acest mix este unul extrem de util. Ca să răspund concret, da, avem și cursuri teoretice care de fapt reprezintă baza, dar avem și cursuri practice. Adică viitorii studenți vor învăța cum se scrie un comunicat de presă, ce înseamnă un discurs, să conceapă un discurs, cum să susțină acel discurs, cum să consilieze persoanele care pot susține un discurs în fața altor persoane și așa mai departe. Dar cred că nu ar putea să facă toate aceste lucruri dacă nu știu ce înseamnă componentele unui discurs sau componentele unui comunicat de presă”, a răspuns lect. univ. Mihaela Păun.

