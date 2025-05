Adidas și Puma urmează să scumpească articolele sportive, după mișcarea Nike. Ce tarife uriașe vin din iulie și cum vor fi afectați clienții

Nike, liderul global în îmbrăcăminte sportivă, a anunțat miercuri că va crește prețurile pentru unele articole din portofoliul său din SUA începând de săptămâna viitoare. Astfel, pantofii care costă în prezent peste 150 de dolari vor avea un preț cu până la 10 dolari mai mare, în timp ce modelele sub 100 de dolari nu vor fi afectate, conform Reuters.

Compania a descris această mișcare ca parte a unei „planificări sezoniere normale”, fără a face referire directă la tarifele comerciale, dar analiștii din industrie văd o legătură clară între noile prețuri și climatul economic instabil provocat de politicile comerciale ale SUA.



Tarifele americane pun presiune pe toți jucătorii din industrie

Conform analiștilor și investitorilor, este foarte probabil ca Adidas și Puma să urmeze exemplul Nike. Tarifele impuse de administrația Trump – un tarif general de 10% la toate importurile și tarife suplimentare de 30% pentru produse din China – afectează semnificativ costurile de producție și transport ale brandurilor globale.

Mai grav, Vietnamul, unul dintre cele mai importante centre de producție pentru încălțăminte și îmbrăcăminte sport, ar putea fi vizat în iulie de un tarif de până la 46%, ceea ce ar ridica dramatic costurile pentru toate mărcile care operează acolo.

„Aceasta nu este o problemă specifică Nike, este o problemă a industriei. Toți vor fi afectați de tarife”, a declarat Robert Krankowski, analist la UBS. Potrivit acestuia, Nike a dat startul unei tendințe pe care rivalii o vor urma inevitabil.



Adidas și Puma ezită, dar semnalele sunt clare

Adidas și Puma au afirmat anterior că nu doresc să fie primele care cresc prețurile, preferând să observe reacțiile pieței. Acum, însă, decizia Nike pare să le fi oferit contextul necesar pentru a acționa.

„Probabil că ar trebui să ne așteptăm la o decizie similară atât din partea Adidas, cât și din partea Puma”, a spus Krankowski. „Este o mișcare logică în contextul tarifelor și al presiunilor inflaționiste”.

Deocamdată, Adidas nu a răspuns solicitărilor de comentarii privind intențiile sale, în timp ce Puma a anunțat că este în discuții cu partenerii din SUA, fără a confirma dacă va ajusta prețurile.



Consumatorii americani, tot mai rezervați

Un factor de risc major pentru Adidas și Puma îl reprezintă comportamentul consumatorilor americani, care devin din ce în ce mai sensibili la prețuri. Potrivit unui sondaj realizat de Universitatea din Michigan, sentimentul consumatorilor a scăzut în luna mai, iar așteptările privind inflația au crescut.

„Ceea ce mă îngrijorează mai mult este că, în general, consumatorul american nu mai este la fel de puternic ca acum câțiva ani”, a declarat Simon Jaeger, manager de portofoliu la Flossbach von Storch. În opinia sa, mărcile trebuie să își gestioneze stocurile cu precauție, pentru a evita reducerile forțate cauzate de supraaprovizionare.



Diferențe strategice între Adidas și Puma

Adidas ar putea avea mai mult spațiu de manevră pentru creșteri de preț, în special datorită succesului unor modele populare precum Samba și Gazelle, care au prețuri deja apropiate de 100–120 de dolari. În schimb, Puma ar putea întâmpina dificultăți mai mari, în special pe fondul vânzărilor mai lente în SUA.

„Puma nu are un avantaj masiv al primului venit, deoarece celelalte mărci iau mai mult avânt”, a spus Krankowski. Deși Puma plănuiește să vândă între 4 și 6 milioane de perechi de adidași Speedcat în acest an, performanțele de până acum sunt sub așteptări.



Brandurile premium urmează trendul

Companiile din segmentul premium, cum ar fi brandul elvețian On, specializat în pantofi de alergare, au confirmat și ele intenția de a crește prețurile în iulie. Oficialii companiei susțin că această decizie nu este un răspuns la tarife, ci parte a strategiei de poziționare drept un brand „premium global”.

În concluzie, întreaga industrie a articolelor sportive se pregătește pentru o perioadă de ajustări de prețuri, pe fondul presiunilor externe. Rămâne de văzut cât de dispus va fi consumatorul american să accepte aceste scumpiri – și cum vor reacționa brandurile în cazul unei posibile scăderi a cererii.

