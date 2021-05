Adela Popescu și-a angajat o bonă filipineză pentru cel de-al treilea băiețel. "Mi-am dorit o doamnă, nu vreo tinerică"

Adela Popescu este însărcinată în 31 de săptămâni. Pentru că a mai rămas foarte puțin până când cel de-al treilea băiețel al său va veni pe lume, vedeta a început pregătirile. Adela a dezvăluit că ea și Radu Vâlcan au nevoie de ajutor când va veni pe lume bebelușul. Din acest motiv, a decis să angajeze o bonă din Filipine.

“Sunt în săptămâna 31 de sarcină, mă pregătesc să fac morfologia de semestrul trei. Într-o lună și ceva ar trebui să ne vină bona din Filipine. Am făcut toate demersurile. Am două pătuțuri pentru bebe, nu unul. Unul îl vom pune lângă patul matrimonial. Avem o singură cameră liberă în casă, acolo o să stea filipineza. Trebuie să izolam camera filipinezei. Bona va avea cea mai frumoasă camera din casă, la etajul doi. Are cameră cu vedere la lac. Mi-am dorit o doamnă cu experiență, nu vreo tinerică.”, spus Adela Popescu, în cadrul emisiunii "Vorbește lumea", de la PRO TV.

Ce nume va purta copilul

La începutul lunii martie, Adela Popescu a făcut un top de trei nume pentru cel de-al treilea băiețel. Topul a fost realizat cu ajutorul propunerilor venite din partea fanilor. Singura condiție a fost ca numele să înceapă cu litera „A”. După ce a primit propunerile telespectatorilor, Adela Popescu a făcut un top 3. Pentru „cursa finală”, au rămas în joc numele Achim, Anton și Adrian.

„Vă prezint cele trei nume care au intrat în finală, la sugestia telespectatorilor. Ele și-au găsit locul după ce am fost de acord și eu și soțul. Trebuie să fie și el de acord, cu numele lui trebuie să rimeze. Primul este Achim. Doar că eu când mă gândesc la Achim, mă gândesc la băiatul Antoniei, sau la cel al Cătălinei și al lui Paul Ipate. A doua variantă este Anton, doar că rimează cu beton. Și ne mai place Adrian, dar nu știu dacă va fi un copil minune. Eu gândesc totul în porecle. Nu știm ce să facem.”, a spus atunci Adela Popescu la „Vorbește lumea”.

Adela și Radu Vâlcan s-au cunoscut pe platourile de filmare de la "Iubire și Onoare", în 2010. Ei s-au căsătorit după cinci ani de relație, în 2015. După căsătorie, Adela și-a schimbat numele în Adela Elena Vâlcan.În 2016 li s-a născut primul copil, un băiat pe care l-au numit Alexandru. În decembrie 2018 a venit pe lume cel de-al doilea copil, Andrei.

