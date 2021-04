Adela Popescu: Simțeam că o să mor dacă nu mănânc compot de vișine. Radu s-a și panicat

„Ieri nu am avut cea mai grozavă zi. Oboseală accentuată și pofte de gravidă. La 22:00 simțeam că o să mor dacă nu mănânc un compot de vișine. Efectiv. Radu s-a și panicat că nu era învățat cu mine “diferită”. Nu sunt genul capricioasă. Îmi gestionez eu cumva toate “schimbările” în liniște. Că am fost norocoasă sau că nu mă sinchisesc de schimbările de dispoziție, de greutate și de ritm cardiac, nu știu.

Vestea bună e că azi sunt ca nouă. Mi-am amintit că sunt în șapte luni când am vrut să mă închid la șireturi și nu am putut, când era să pocnească tricoul albastru pe mine, când nu am putut să îmi mișc verigheta de pe deget, când l-am trimis pe Alexandru să îmi aducă peria de păr de la etaj, când am mers la baie a douăzecea oară la două ore de la trezire”, a scris Adela Popescu pe Instagram.

Amintim că vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de prezentatorul de la „Insula iubirii”. „Radu, de la început, m-a făcut să mă simt cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă și cea mai importantă. Ori eu, cu aceste trei calități, am putut și pot să fac orice în viață. El m-a făcut pe mine să am încredere în el și să fiu o soție bună prin faptul că m-a valorizat pe mine, m-a pus pe piedestal”, a declarat actrița într-un interviu realizat de Mihai Morar.