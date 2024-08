Activişti ecologişti au blocat acostarea unei nave de croazieră la Amsterdam / foto

Mai mulţi membri ai organizaţiei ecologiste Extinction Rebellion (XR) s-au legat duminică dimineaţa de o ecluză în portul olandez Amsterdam, împiedicând astfel acostarea unei nave de croazieră, potrivit unei purtătoare de cuvânt a portului şi imaginilor difuzate de activişti, relatează AFP.



Este a doua săptămână consecutiv când activiştii de mediu recurg la Amsterdam la o astfel de acţiune prin care cer desfiinţarea marilor nave de croazieră, despre care afirmă că sunt foarte poluante şi contribuie la schimbările climatice.



"Petrolul ucide, opriţi navele de croazieră!", au scris ei pe ecluza de care s-au legat.



Potrivit purtătoarei de cuvânt a portului Amsterdam, acest protest blochează acostarea navei de croazieră Serenada Mărilor (Serenade of the Seas), o ambarcaţiune de mari dimensiuni prevăzută cu peste o mie de cabine. O navă petrolier a fost de asemenea blocată.



Activiştii au susţinut că au blocat alte două nave de croazieră în acelaşi port, afirmaţie negată de aceeaşi purtătoare de cuvânt, care a mai spus că le revine autorităţilor să decidă asupra unei intervenţii contra protestatarilor.



Potrivit unui studiu al ONG-ului Transport şi Mediu (Transport and Environment), numai în anul 2022 ambarcaţiunile de croazieră care au navigat în apele europene au emis peste 8 milioane de tone de CO2, echivalentul a circa 50.000 de zboruri Paris-New York.

Climate activists block cruise ship arriving in Amsterdamhttps://t.co/a17vWkIV97 pic.twitter.com/aXgiNPG564 — Jacaranda News (@JacaNews) August 18, 2024

