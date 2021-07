Trei motive şi o întrebare după accidentele în lanţ de pe autostradă. Ce pluteşte în aer după graniţă

Dar nu despre eveniment în sine vreau să vorbesc, ci despre cauze. Am citit toată ziua diverse păreri, de la şoferii implicaţi care spuneau că nu au văzut decât foarte târziu maşinile oprite din faţa lor sau care spuneau că ei nu mergeau foarte repede, ci maxim 120 km/h (n.r. pe ceaţă densă), la diverşi formatori de opinie care critică atitudinea şoferului român, care se gândeşte doar la el, nu şi la ceilalţi participanţi la trafic. Şi, ca tabloul să fie perfect, la câteva ore distanţă, un accident similar a avut loc pe sensul celălalt al autostrăzii, în fix acelaşi loc. Motivul? Mai mulţi şoferi au încetinit pentru a vedea rămăşiţele accidentului de dimineaţă, iar cei din spate, în condiţii de vizibilitate perfectă, nu au mai putut încetini şi evita impactul. Noroc că erau la faţa locului echipe de intervenţie.

Am permis de conducere de doar 13 ani, timp în care am condus zeci de mii de kilometri, atât în ţară cât şi în străinătate. A fost chiar o perioadă când conduceam pe autostrada A2 de două ori pe săptămână, în regim de navetă. Am condus şi pe autostrăzi din afara ţării, adică din Bulgaria, Grecia, Ungaria, Slovacia. Dar ce se vede pe autostrăzile din România, puţine cum sunt ele, nu se vede nicăieri.

Iată trei motive, în opinia mea, care au dus la accidentele în lanţ de vineri.

1. Viteza excesivă.

2. Neatenţia.

3. Nepriceperea.

De fiecare dată când am discuţii cu experţi în conducere defensivă, mi se spune că importante sunt adaptarea vitezei la condiţiile de drum, păstrarea distanţei DE SIGURANŢĂ, atenţia şi, în general, prudenţa. Asta înseamnă că pe condiţii de ceaţă, pe un carosabil uşor umed, la orele dimineţii, viteza nu ar fi trebuit să fie niciodată de peste 100 km/h, chiar dacă vorbim despre o autostradă. E drept, nu poţi circula cu 70 km/h pe un drum de mare viteză, dar te poţi abţine să calci acceleraţia la peste 90 km/h. În fond, mai bine ajungi cu 30 de minute mai târziu, dar în siguranţă, nu?

Legat de atenţia la volan, e clar că niciunul dintre noi nu e sută la sută conectat la condus. Ne lăsăm distraşi de casetofon, de telefon, de waze (extraordinar de interactiv în trafic pentru o aplicaţie care ar trebui să fie folosită de şoferi), de vorbitul cu cei din maşină, de diverse obiecte sau de mâncat la volan. În acelaşi timp, zburăm fără să ne uităm prea mult în oglinzi. Sunt greşeli care ni se par minore, pentru că le facem zilnic şi nu păţim nimic. Până păţim...

Cine e de vină, statul sau şoferii?

Cum spuneam, am citit zeci de păreri despre accidente de pe autostradă. Mulţi spuneau că statul e vinovat pentru că nu a montat panouri pe autostradă care să îi atenţioneze pe şoferi să reducă viteza, să le transmită că vizibilitatea e redusă sau să îi atenţioneze că în faţă este un accident. Paradoxul este că România are cele mai multe decese în accidente rutiere din Europa, deşi şoselele sunt împânzite de panouri de tablă pe care scrie "Reduceţi viteza, viaţa are prioritate!". Atât de multă atenţie dau şoferii români acelor panouri...

Apropo, ştie cineva ce pluteşte în aer după graniţă? Că de cele mai multe ori, fiecare şofer român care trece în altă ţară se metamorfozează. Respectă regulile de circulaţie, renunţă la flashuri, la depăşiri periculoase, la stat pe avarii în intersecţii.

*acest articol reprezintă o opinie