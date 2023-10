Accident grav în India, după ce două trenuri de pasageri s-au ciocnit. Cel puţin zece morţi şi 25 de răniţi (VIDEO)

Cel puțin zece persoane și-au pierdut viața, iar aproximativ 25 au fost rănite în urma unei coliziuni între două trenuri de pasageri, în statul indian Andhra Pradesh. Acest tragic eveniment a avut loc duminică, conform declarațiilor unui oficial guvernamental, citat de Reuters, scrie Agerpres.

Cel puțin trei vagoane ale unuia dintre trenuri, care transporta numeroși pasageri, au deraiat în urma impactului, potrivit declarației oficiale a lui Nagalakshmi S., care activează în districtul Vizianagaram, aflat în apropierea locului accidentului feroviar.

Accidentul a survenit atunci când trenul de pasageri Visakhapatnam-Ragada a trebuit să oprească din cauza unei defecțiuni tehnice, moment în care un alt tren, cursa expres Visakhapatnam-Palasa, a intrat în acesta în plină viteză, cauzând deraierea unor vagoane, conform declarațiilor unui oficial al căilor ferate.

Ministrul-șef al statului Andhra Pradesh, Y.S. Jagan Mohan Reddy, a dispus imediat luarea de măsuri pentru a furniza ajutoare și a solicitat trimiterea de urgență a ambulanțelor din Visakhapatnam și Anakapalli, cele mai apropiate districte de Vizianagaram, la locul tragediei, conform unui comunicat emis de biroul său.

De asemenea, ministrul a dat instrucțiuni pentru coordonarea eforturilor altor departamente guvernamentale în vederea gestionării situației.

#WATCH | Andhra Pradesh train accident | Rescue operations underway



6 people died and 18 injured in the Andhra Pradesh train accident: Deepika, SP, Vizianagaram pic.twitter.com/x2Rx13mfXf