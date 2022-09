"A venit bătută, avea goluri de păr în cap". Mirabela Dauer, dezamăgire mare, în urmă cu șapte ani: Mințea îngrozitor

"Nu am crezut că ea o să mintă atât de tare, atâta timp"

În 2015, Mirabela Dauer a depus o plângere la Poliție împotriva menajerei sale, pe care a acuzat-o că i-a furat o sumă de bani, cât timp ea a lipsit de acasă. Artista se ferește acum să mai poarte bijuterii valoroase, pentru că nu își dorește să mai treacă printr-o experiență similară.

"A fost prima dată în viața mea când am lăsat acasă acel port pentru carduri și am placat la Chișinău. S-a dus și a scos toți banii de pe card. Am anunțat politia, au prins-o, ea și-a cerut scuze, a zis că mi-i dă înapoi pe toți. Pe ea mi-a dat-o Stela Popescu căreia și ei i-a furat. La Stela a stat 12 ani, era unguroaică, era sora mea, prietena mea, copilul meu, era totul. Eu nu am crezut că ea o să mintă atât de tare, atâta timp. Eu mă dădeam de ceasul morții", a declarat Mirabela Dauer, potrivit kanald.ro.

"Îmi era milă de ea"

"A venit într-o zi bătuta și avea goluri de păr în cap, a zis că i le-a smuls bărbate-su. Nici în ziua de azi nu știu ce a făcut, dar mințea îngrozitor. Eu nu am fost niciodată la ea acasă, dar când s-a întâmplat cu furtul, m-am dus la ea acasă și nu era casa ei acolo. Eu zic că a fost premeditat totul. Era gospodină, îmi era milă de ea. Aveam o terasă, am închis-o cu termopane și un geam era crăpat de sus până jos și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Mi-a zis că s-a crăpat, că e ceva de la Divinitate…”, a adăugat artista.

Mirabela Dauer este una dintre cele mai iubite artiste de muzică ușoară din România și deși are o carieră impresionantă și milioane de fani în toate colțurile lumii, viața artistei nu a fost întotdeauna roz.

Artista a povestit un episod tragic din viața ei, atunci când a fost bătută cu fierul de călcat și abia acum a avut curajul de a vorbi despre ceea ce consideră că a fost cea mai mare greșeală a vieții sale. Totul se întâmpla în perioada comunismului, când abuzurile și violența domestică erau ținute departe de ochii presei și a lumii mondene. Tot Mirabela Dauer spune că al doilea soț, Doru Traian Popovici, care căzuse în patima alcoolului, a abuzat-o fizic și a dus-o în pragul morții.

"După doar două săptămâni de la oficializarea relaţiei, mi-am dat seama că am greşit crunt măritându-mă cu el. Au început bătăile. Popovici bea din cale-afară de mult. După ce am rămas însărcinată, mi-am zis că, poate, după naşterea copilului se va schimba. S-a bucurat grozav când a aflat că va fi tată. Rărise semnificativ şi bătăile. Însă după ce am născut şi m-am întors acasă, bătăile au reînceput mai rău ca înainte.

N-am mai putut să alăptez, căci îmi secase laptele din cauza atâtor bătăi. Popovici nu m-a ajutat deloc după ce am născut. Un an şi jumătte m-am chinuit îngrozitor. Copilul plângea foarte mult, mai ales noaptea, iar bătăile reîncepuseră. Picătura care a umplut paharul a fost o întâmplare petrecută la mare, în 1980", a povestit Mirabela Dauer. Citește mai departe>>

