Cine este Dan Alexandru, fiul Mirabelei Dauer: Nu o consider mama mea, ci o solistă care îmi este datoare

Mirabela Dauer este una dintre cele mai iubite artiste de muzică ușoară din România și deși are o carieră impresionantă și milioane de fani în toate colțurile lumii, viața artistei nu a fost întotdeauna roz.

Artista a povestit un episod tragic din viața ei, atunci când a fost bătută cu fierul de călcat și abia acum a avut curajul de a vorbi despre ceea ce consideră că a fost cea mai mare greșeală a vieții sale. Totul se întâmpla în perioada comunismului, când abuzurile și violența domestică erau ținute departe de ochii presei și a lumii mondene. Tot Mirabela Dauer spune că al doilea soț, Doru Traian Popovici, care căzuse în patima alcoolului, a abuzat-o fizic și a dus-o în pragul morții.

"După doar două săptămâni de la oficializarea relaţiei, mi-am dat seama că am greşit crunt măritându-mă cu el. Au început bătăile. Popovici bea din cale-afară de mult. După ce am rămas însărcinată, mi-am zis că, poate, după naşterea copilului se va schimba. S-a bucurat grozav când a aflat că va fi tată. Rărise semnificativ şi bătăile. Însă după ce am născut şi m-am întors acasă, bătăile au reînceput mai rău ca înainte.

N-am mai putut să alăptez, căci îmi secase laptele din cauza atâtor bătăi. Popovici nu m-a ajutat deloc după ce am născut. Un an şi jumătte m-am chinuit îngrozitor. Copilul plângea foarte mult, mai ales noaptea, iar bătăile reîncepuseră. Picătura care a umplut paharul a fost o întâmplare petrecută la mare, în 1980", a povestit Mirabela Dauer.

"M-a mutilat. Mi-a luat copilul, apoi mi-a luat tot"

"Eram cu el şi copilul. Eu cântam pe Litoral, aveam spectacol în fiecare seară, trebuia să câştig mulţi bani, pentru că aşa voia soţul meu. Într-o seară, după concert, m-am întors la hotel. Popovici nu era în cameră. A apărut în scurt timp, beat, abia se mai ţinea pe picioare. A intrat în cameră, dar nu pe uşă, ci prin balcon. Şi, brusc, a început să dea în mine cu fierul de călcat. M-a mutilat. A făcut un scandal îngrozitor, toată lumea ieşise din camere să vadă ce se întâmplă.

Am fost dusă de urgenţă la spital cu Salvarea. A doua zi a venit şi Popovici, cu flori. Voia să-l iert, dar de data asta nu am mai putut. I-am spus că vreau să divorţez. Zece zile am stat în spital. După ce am ieşit, nişte prieteni mi-au recomandat un avocat pentru divorţ. Avocatul ăsta m-a nenorocit. A vândut procesul avocatului lui Popovoci. La proces, fostul meu soţ a zis că m-a prins cu alt bărbat în pat. Popovici mi-a luat copilul, apoi mi-a luat tot", a povestit Mirabela Dauer în cartea biografică "Pe drumul vieţii", potrivit clickpentrufemei.ro.

Cine este Dan Alexandru, fiul Mirabelei Dauer care nu vrea să audă de artista

Fiul Mirabelei Dauer, Dan Alexandru, are acum 44 de ani și este singurul copil al artistei.

Cei doi nu sunt în relații bune și, potrivit cântăreței, bărbatul refuză să o vadă deși ea a făcut tot posibilul pentru a-și apropia fiul, însă, dat fiind că, de la vârsta de 2 ani a crescut alături de tatăl său, este aproape o misiune imposibilă.

Deși, în general, în cazul unui divorț, mama este extrem de rar decăzută din drepturi, iar acest lucru se întâmpla cu atât mai rar pe vremea comunismului, iată că Mirabela Dauer a fost una dintre puținele femei care au fost despărțite de copil de către instanța de judecată.

Se pare că fostul ei soț, Traian Popovici, a susținut la divorț că Mirabela i-a fost infidelă, acesta prinzându-și soția în flagrant cu un chitarist, pe litoral, și, mai mult, a adus și martori, artista pierzând astfel custodia unicului ei copil.

Acum niște ani, fiul Mirabelei Dauer făcea una dintre cele mai dureroase declarații pentru o mamă:

"Eu nu o consider pe Mirabela Dauer mama mea, ci o solistă de muzică uşoară care îmi este datoare cu nişte bani", spunea unicul fiu al Mirabelei Dauer, citează viva.ro

Mirabela Dauer, declarații sfâșietoare despre fiul ei

“Oamenii se schimbă, el s-a schimbat, dar este atât de înrăit de oamenii din jurul lui, încât niciodată nu o să-l mai văd. El nu mă cunoaște cu adevărat și e tardiv! Nu are amintiri cu mine, i s-au șters toate. Au fost niște oameni în jurul lui care m-au urât, inclusiv taică-su. Nimeni nu i-a spus nimic bun de mine și atunci el nici nu a fost interesat să afle despre mine. El e matur acum, are 44 de ani. Dragoste cu sila nu se poate!

Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, nu mă ambalez la gândul că vine, că aș vrea să-i spun... nu! Că atunci îmi creez o realitate care nu e și nu va fi. Dacă o vrea Dumnezeu vreodată, lăsam lucrurile să vină. Am făcut tot ce se poate posibil din partea mea. Nu se poate, el este montat de niște oameni. El nu are ce să ierte la mine, dar i s-au spus lucruri rele. Au fost minciuni, oribilități. Noi nu suntem certați, doar despărțiți. Am fost singură toată viața. Pentru mine o persoană care nu are familie e singură toată viața. Eu nu am familie!”, a spus solista în podcastul lui Mihai Morar.