A murit Maxi Jazz, solistul trupei Faithless

Muzicianul şi DJ-ul, al cărui nume real era Maxwell Fraser, a fost un membru de bază al grupului de dans, alături de Rollo şi Sister Bliss - şi împreună au lansat o serie de piese de succes, printre care "Insomnia", "God is a DJ" şi "We Come 1".



Pe contul de Instagram al cântăreţului a fost publicat următorul anunţ:



"Cu durere în suflet vă anunţăm că Maxi Jazz a încetat din viaţă liniştit în casa sa din sudul Londrei, noaptea trecută.



A fost un om care ne-a schimbat vieţile în atât de multe feluri. El a dat un sens şi un mesaj adecvat muzicii noastre.



Era, de asemenea, o fiinţă umană minunată, cu timp pentru toată lumea şi o înţelepciune care era atât profundă, cât şi accesibilă.



A fost o onoare şi, desigur, o adevărată plăcere să lucrez cu el. A fost un textier genial, un DJ, un budist, o prezenţă scenică deosebită, un pasionat de maşini, un vorbitor neobosit, o fiinţă umană frumoasă, o busolă morală şi un geniu.



Rollo, Sister Bliss & The E-Type Boys.

Cine au fost Maxi Jazz și Faithless





Faithless s-a format în 1995 şi a produs şapte albume de studio, cea mai recentă lansare fiind "All Blessed" din 2020.



Au lansat, de asemenea, o serie de albume de compilaţii şi au fost cap de afiş la unele dintre cele mai mari festivaluri din lume, inclusiv la scena Pyramid din Glastonbury în 2002.



Grupul a fost nominalizat la Brit Award pentru cel mai bun spectacol de dans britanic în 1999 şi 2002.



Născut în Brixton, Jazz a fost, de asemenea, liderul unei trupe de muzicieni numită Maxi Jazz & The E-Type Boys şi a lansat muzică cu grupul Soul Food Cafe.



Sister Bliss i-a adus un omagiu colegului său de trupă pe Twitter, postând o fotografie alb-negru cu el şi scriind: "Maxi Jazz 1957 - 2022. Cu tristeţe vă anunţăm că Maxi s-a stins liniştit în somn noaptea trecută. Vă trimitem dragoste tuturor celor care aţi împărtăşit călătoria noastră muzicală. Aveţi grijă unul de celălalt".

Clubul de fotbal Crystal Palace, unde Jazz a fost director asociat, "deplânge" moartea muzicianului legendar, pe contul său oficial, şi adaugă că echipa va ieşi pe o piesă Faithless în timpul meciului de Boxing Day, în a doua zi de Crăciun, în semn de omagiu adus acestuia, relatează Agerpres.

