A murit în ziua nunții. O femeie a așteptat până la 61 de ani ca să se căsătorească cu dragostea vieții ei

O mamă a doi copii a murit în ziua nunții, după ce a fost diagnosticată cu cancer la intestin și la ficat, cu doar două săptămâni înainte de a se căsători cu iubitul ei din copilărie. Helen Felvus, în vârstă de 61 de ani, din Cwmbran, Țara Galilor de Sud, a decis să se căsătorească cu partenerul ei după 44 de ani de conviețuire, în urma unui diagnosticul de șoc.

Dar ea a murit tragic la doar câteva ore mai târziu, în ziua nunții ei.

„Era un suflet frumos”, a mărturisit soțul îndurerat.

Au crezut că este vorba de o infecție urinară agravată

Fiica lor Robyn Haynes, în vârstă de 37 de ani, a spus că mama ei a fost supereroina ei, ”cea mai bună prietenă a mea, îngerul meu de pe cer. Mama nu a mers niciodată la medici sau la spital. Am crezut că este o infecție la rinichi.”

Helen a început să sufere o durere ascuțită în partea dreaptă, dar familia a crezut că era o problemă cu rinichii ei. Femeia a vorbit cu medicul ei înainte de a pleca în vacanță cu partenerul David Felvus, în vârstă de 60 de ani, în Tenerife, în iulie. Dar familia spune că starea ei s-a deteriorat în timpul călătoriei și a venit acasă pentru a fi diagnosticată cu cancer la intestin și la ficat. Haynes a spus că și-a dus mama la spital când s-a întors din vacanță pe 14 iulie și a fost internată.

„Am sunat în a cincea zi de vacanță și mama nu a putut vorbi. Tata s-a îndepărtat de telefon, așa că nu i-am putut vorbi, în mod clar, amândoi erau supărați. Mama lua analgezice puternice pentru durere de la niște prieteni doar pentru a rămâne în vacanță”, a spus fiica femeii pentru Daily Mail.

Helen a fost trimisă acasă pentru a primi îngrijiri paliative pe 27 iulie.

„Când a fost diagnosticată, am crezut că avem un an inițial, ceea ce a fost greu de digerat pierzând-o atât de curând. În timpul spitalizării am aflat că mai avem luni, săptămâni, iar acasă am aflat că mai avem câteva zile. Lumea noastră s-a prăbușit. Ne-am gândit că va exista un plan de tratament pentru a o sprijini în suferința ei, dar spitalul a spus că mama era foarte prost și tot ce puteau face a fost să o facă confortabil.”

A murit la doar câteva ore după nuntă

Helen a murit în mod tragic pe 30 iulie la doar câteva ore după slujba religioasă în care i-a jurat partenerului ei credință veșnică. Fiica ei a adăugat că acum vrea să tragă un semnal de alarmă asupra simptomelor cancerului de ficat și intestin, astfel încât alții să nu sufere.

„Dacă aveți dureri de stomac sau dacă ceva nu se simte bine, mergeți la spital sau la medic. Simptomele sunt: ​​icter, picioare umflate, confuzie, balonare, indigestie, dureri ascuțite înjunghiate și mobilitate redusă. Nu aș vrea ca nicio altă familie să treacă prin ceea ce trecem noi pentru că este devastator”, a spus Haynes.

Familia strânge bani pentru costurile funeraliilor și a ajuns deja la suma de 2.800 de lire sterline.

