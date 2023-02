A murit actrița Valeria Ogășanu 

Actrița s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani.

"Drum lin in Lumina iubita mama! Te iubesc!" a scris Mihai Ogășanu pe contul său de socializare.

Un mesaj în acest sens a fost postat și de scriitoarea Evelyne Croitoru:

"Stimați prieteni, astăzi a plecat spre stele actrița Valeria Ogășanu. La numai 76 de ani. Ultimul spectacol în care i-am admirat pe amândoi, pe Valeria și pe Virgil Ogășanu a fost, la Teatrul Bulandra, piesa 'Pe lacul auriu ' de Ernest Thompson. Valeria, în rolul Kate, s-a întrecut pe ea în acest spectacol: sensibilitate, măiestrie, naturalețe... Și mai presus de toate acestea, iubire ! Iubirea care i-a călăuzit pe Valeria și Virgil, o viață de om. Pe scenă și în viață.

Acum pentru Vali a căzut definitiv Marea Cortină… drum lin, dragă Vali, curaj, Virgil! Valeria Ogășanu (23.09.1946-26.02.2023), actriță română de teatru și film, absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografie, remarcabilă prezență actoricească feminină încă de la începutul carierei. Primul rol în filmul “Vin cicliștii”, apoi, “Mihai Viteazul”, “Frații Jderi”, “Brigada diverse intră în acțiune”, „Alarmă în deltă”, „Saltimbancii”, „Trandafirul galben”, „De-aș fi Peter Pan” și altele. Valeria Ogășanu a jucat în cea mai mare parte a vieții sale pe scena Teatrului Bulandra.

A mai jucat și la Teatrul Național și la Teatrul Evreiesc de Stat. A fost căsătorită cu actorul Virgil Ogășanu împreună cu care au un fiu, Mihai Ogășanu, compozitor. Virgil Ogăşanu, actor român de teatru și film, s-a născut pe 17 iunie 1940, la Turnu Severin. În 1962 are loc debutul cinematografic, în filmul „Doi băieţi ca pâinea caldă“, iar din 1965 devine angajat al Teatrului Bulandra, de unde s-a pensionat în 2014. A jucat în zeci de piese de teatru, dar are la activ şi o bogată filmografie: “Răutăciosul adolescent”, “Facerea lumii”, “Tufă de Veneția”, “Al treilea salt mortal”, “Ministerul comediei”, “Păcală se întoarce”. A mai jucat în telenovelele “Cu un pas înainte”, “Regina”, etc," a scris Evelyne Croitoru.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News