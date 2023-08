A murit actorul Mark Margolis, cunoscut pentru rolul din „Breaking Bad”

Anunțul trist a fost făcut de fiul său, CEO-ul Knitting Factory Entertainment, Morgan Margolis. Actorul a murit la Spitalul Mount Sinai din New York, fiind bolnav.

El i-a avut la patul lui pe soția sa Jacqueline și pe fiul său Morgan, scrie Daily Mail.

Mark Margolis a avut sute de roluri în film, televiziune și scenă începând cu anii 1970, cel mai cunoscut rol al său a fost Alberto din Scarface. Cu toate acestea, cel mai adorat rol a fost cel jucat în serialul Breaking Bad, unde l-a interpretat pe Hector Salamanca.

He was part of one of the best scenes in TV history. RIP Mark Margolis, AKA Hector Salamanca ????️ pic.twitter.com/WmT5udPU9I