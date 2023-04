A doua cea mai mare gaură albastră din lume ar putea fi un portal către o altă dimensiune, spun cercetătorii

Cercetătorii au şocat comunitatea științifică după ce au descoperit o gaură albastră de dimensiuni uriaşe. Și, deși nu se așteaptă să găsească extratereștri acolo, ei cred că creaturile străine care trăiesc în spațiul asemănător unei peșteri ar putea fi o poartă către forme de viață extraterestră. Oamenii de știință care au lucrat în colaborare cu centrul public de cercetare El Colegio de la Forntera Sur au declarat că este cel mai probabil "cea mai adâncă gaură albastră din regiune".

Găurile albastre sunt peșteri marine verticale care s-au format pe parcursul miilor de ani care au urmat Epocii Glaciare și au adesea o adâncime de sute de metri.

Dimensiuni impresionante

Cunoscută sub numele de Taam Ja', care se traduce în limba mayașă prin "apă adâncă", uriașa cavernă subacvatică are o adâncime de aproximativ 900 de metri - cu peste 5 metri mai înaltă decât Bank of America Corporate Centre, cel mai înalt zgârie-nori din sudul Americii, care are 60 de etaje. De asemenea, enorma cavernă de apă are o suprafață de 147.000 de metri pătrați, potrivit The Sun.

"Găurile albastre pot oferi o imagine a ceea ce a fost viața cu mii de ani în urmă", a relatat LiveScience. "De asemenea, ne-ar putea spune mai multe despre viața de pe alte planete".

Deși această masivă dolină a fost descoperită inițial în 2021, ea a fost documentată abia recent în prestigioasa revistă științifică Frontiers In Marine Science.

Această gaură albastră din Mexic și-a câștigat titlul de a doua cea mai mare gaură după gaura Dragon Hole din Marea Chinei de Sud, despre care se crede că are o adâncime de aproximativ 980 de metri. Echipa mexicană de cercetători care a lucrat la acest proiect a fost alertat de un grup de pescari locali cu privire la gaura misterioasă și a determinat investigarea acestei zone specifice.

Cercetătorii au declarat că Taam Ja are o " formă aproape circulară" la suprafață și laturi abrupte cu pante de peste 80 de grade care formează o "structură conică mare".

