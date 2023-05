500.000 de euro pentru un buzoian care a rămas fără organul sexual. Claudiu Damian: Vom ataca, mi se pare inacceptabilă suma solicitată

Judecătoria Buzău obligă Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Buzău la plata sumei de 500.000 de euro cu titlu de daune morale, după ce un pacient a suferit o inflamaţie a organului sexual, ca urmare a unor manevre greşite de montare a unei sonde urinare, ulterior medicii de la o altă unitate spitalicească fiind nevoiţi să i-l amputeze pentru a-i salva viaţa.

Potrivit deciziei Judecătoriei Buzău, medicii împotriva căruia pacientul s-a îndreptat în instanţă au fost absolviţi din punct de vedere penal ca urmare a prescrierii faptelor, în schimb magistraţii îi obligă la plata unor daune alături de SJU Buzău.

'Dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatei A.C. pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă (...) ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. Dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C.I pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă (...) ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. Dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inculpatului C.I pentru săvârşirea infracţiunii de vătămare corporală din culpă (...) ca urmare a intervenţiei prescripţiei răspunderii penale. Admite acţiunea civilă formulată de partea civilă (...) şi obligă pe inculpaţii A.C, C.I şi C.I în solidar, în solidar şi cu părţile responsabile civilmente, în limita sumei de 5.000 euro pentru inculpata A.C şi a sumei de 5.000 euro pentru inculpatul C.I. şi Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, la plata sumei de 500.000 euro, la cursul euro BNR din ziua plăţii efective, cu titlu de daune morale. Obligă pe fiecare dintre inculpaţi la plata cheltuielilor judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii pentru procuror, inculpaţi, partea civilă şi părţile responsabile civilmente', se arată în decizia Judecătoriei Buzău.

Pacientul, fost militar, a declarat că este mulţumit de decizia instanţei de judecată, dar că starea sa de sănătate s-a degradat de la an la an, după suferinţa produsă de operaţii.

'Sunt mulţumit faţă de cât am suferit şi cât am pătimit. Starea mea de sănătate s-a degradat cu diabet, am făcut şi diabet, stare de anxietate. Acum sunt dependent de insulină. Nu cred că se mai repară ceva. Anul acesta de Crăciun se împlinesc 9 ani de la prima intervenţie chirurgicală de la Buzău', a declarat pentru Costică Maroleanu.

Avocatul pacientului a precizat că nu va ataca decizia instanţei de judecată care i-a absolvit de vină pe medici din punct de vedere penal ca urmare a prescripţiei şi crede că instanţa a acordat satisfacţie părţii vătămate prin despăgubirile pe care le-a stabilit.

'Din punct de vedere pecuniar, având în vedere şi precedentul caz, cunoscutul caz 'Ciomu' a fost în aceeaşi direcţie, instanţa a acordat satisfacţie aproximativă părţii vătămate. Vă daţi seama că indiferent de suma de bani pe care ar putea-o primi într-un astfel de caz, suferinţele pe care le-a îndurat şi pe care le îndură, pentru că din păcate traumele sunt de ordin psihic, nu numai fizic, vor mai dura şi rămâne un marcaj pentru toată viaţa domniei sale. Doar latura civilă obligă la suportarea prejudiciului în solidar cu părţile responsabile civilmente, respectiv societăţile de asigurări în limita asigurărilor pe care aceştia le-au avut. Asigurările pe care le-au avut inculpaţii din păcate au fost foarte mici, ceea ce înseamnă că va afecta în mare parte angajatorul celor trei inculpaţi, şi anume Spitalul Judeţean de Urgenţă, care trebuie să plătească 500.000 de euro. Aşa cum am spus în concluziile instanţei, nu sunt absurdă profesional în ceea ce priveşte latura penală, atât timp cât instanţa de control constituţional a decis în ceea ce priveşte intervenirea prescripţiei nu o voi ataca, nu aş face decât să tergiversez. Nu mai puţin de 8 ani s-au împlinit de la debutul acestui proces', a precizat pentru Agerpres avocatul Cristina Moiseanu.

Apărarea aminteşte că pacientului i s-a montat la Spitalul Judeţean Buzău o sondă urinară, care se pare că i-ar fi produs o infecţie. Din cauza faptului că nu i s-a acordat atenţie, starea bărbatului s-a agravat, acesta fiind nevoit să se interneze într-o unitate medicală din Capitală, unde, pentru a-i salva viaţa din pricina unei cangrene, medicii au trebuit să îi amputeze organul sexual.

'Practic, pacientul s-a văzut în faţa unei parafimoze pe care evident nu putea să şi-o diagnosticheze singur, era deja în grija medicilor curanţi de pe secţia de Nefrologie care însă, asta au susţinut şi în apărare, nu era obligaţia domniilor lor să verifice tot ce le spunea pacientul că întâmpină ca şi probleme. Lucrul acesta a trenat destul de mult, a trenat şi cu perioada sărbătorilor de iarnă, când toată lumea avea zile libere, erau în concedii. Lipsa de diligenţă şi prudenţă a medicilor de la Urologie, care nu au dat curs solicitărilor de la Nefrologie, dar, din păcate, şi a medicului nefrolog care, văzând că totuşi Urologia nu răspunde, nu a informat partea vătămată despre această situaţie; trecerea acestor zile a dus la acest eveniment nefericit, dar persoana vătămată a avut sclipirea de a pleca din spital. A ajuns la Carol Davila, s-a format o echipă mixtă, inclusiv cu psihologi, i-au explicat ce urmează să se întâmple. Pentru a i se salva viaţa a fost nevoie să i se taie organul penian', a mai precizat avocatul.

Conducerea SJU Buzău a anunţat că va contesta decizia instanţei de judecată

'În primul rând, a fost dosar penal, noi nu am fost implicaţi, au fost medicii, s-a stabilit să plătim noi în solidar pentru ei. Bineînţeles că vom ataca, mi se pare inacceptabilă suma solicitată de partea vătămată', a declarat pentru Claudiu Damian, managerul SJU Buzău, conform Agerpres.

