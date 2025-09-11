Data actualizării: | Data publicării:

5 trucuri să scapi de pofta de dulce

pofta de dulce - Foto: Freepik @drdrunya
pofta de dulce - Foto: Freepik @drdrunya

Pofta de dulce nu e doar o slăbiciune, ci are explicații medicale clare. De ce apare pofta de dulce și care sunt cele 5 trucuri care te scapă de zahăr.

Puțini reușesc să reziste atunci când apare pofta de dulce, dar specialiștii spun că acest impuls nu este doar o slăbiciune. Din punct de vedere medical, consumul de zahăr activează zonele de recompensă din creier și stimulează eliberarea de dopamină, ceea ce produce o senzație intensă de plăcere.

Problema apare imediat după acest "vârf" glicemic: nivelul zahărului din sânge scade brusc, iar organismul caută rapid o nouă sursă de dulce.

Nu doar glicemia este responsabilă. Somnul insuficient, stresul constant și obiceiurile alimentare dezechilibrate sunt factori care intensifică aceste pofte. În timp, consumul ridicat de zahăr crește riscul de obezitate, diabet de tip 2 și boli cardiovasculare, așa cum arată multiple studii internaționale. Pe de altă parte, reducerea aportului de zahăr stabilizează energia și previne fluctuațiile bruște care duc la pofta de dulce.

Cum să scapi de pofta de dulce?

În ultimii ani, cercetătorii au început să analizeze și legătura dintre microbiota intestinală și preferințele alimentare. Există ipoteza că anumite bacterii ar putea influența apetitul pentru dulce.

Specialiștii recomandă mai multe strategii pentru a controla aceste impulsuri.

Dacă vrei să afli care sunt cele 5 sfaturi medicale concrete pentru a reduce pofta de dulce, citește articolul complet pe DC Medical.ro.

