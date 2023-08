37 grade Celsius s-au înregistrat în plină iarnă în Chile: Este ceva extraordinar care va deveni normal / Video

La nivel global, iulie 2023 a fost deja cea mai călduroasă lună din istoria măsurătorilor meteorologice, iar prima zi a lunii august a adus un val de căldură în regiunile centrale şi nordice din Chile, contribuind la instalarea unei vremi de primăvară la mijlocul iernii din emisfera sudică.

'Într-un fel, este o fereastră către viitor, acum vedem nişte condiţii meteo care vor deveni normale', a declarat Martin Jacques, specialist în climatologie şi profesor la Universitatea Conception din Chile. 'Ceea ce acum pare foarte extrem ar putea să devină treptat din ce în ce mai normal peste câţiva ani', a adăugat el. 'Să ai temperaturi de 37 grade Celsius în mijlocul iernii sudice este ceva extraordinar', a declarat Raul Cordero, climatolog la Universitatea din Santiago de Chile.

It’s the middle of winter in South America, but that hasn’t kept the heat away in Chile, Argentina and surrounding locations. Multiple spells of oddly hot weather have roasted the region in recent weeks. https://t.co/UuUvDhOLqx