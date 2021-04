35 de ani de la explozia de la Cernobîl: "A fost momentul în care s-a mâncat mai bine în România"

Explozia de la Cernobîl a fost ținută mult timp secretă până când cercetătorii suedezi au descoperit norul radioactiv pentru că inițial acesta s-a dus spre nord. Chiar și așa, regimul comunist din România era conștient de riscurile la care era supusă populația și a început administrarea de pastile cu iod stabil, care nu prezintă radioactivitate, pentru a contracara posibilele radiații.

Jurnalistul Val Vâlcu se afla atunci lângă Ploiești, acolo unde efectua stagiul militar obligatoriu. În mod surprinzător pentru acea perioadă, spune Vâlcu, la unitate a început să li se servească mâncare mai bună. Totul pentru că țările către care România exporta alimente se temeau de radioactivitatea acestora.

"În lunile următoare am primit mâncare mai bună pentru că fermele din jur nu mai puteau exporta alimentele. Multe dintre contracte s-au întrerupt. Deși inițial eram obișnuiți cu lipsa de alimente pentru că toate mergeau la export, pentru o scurtă perioadă am avut și noi mâncare mai bună. Importatorii de alimente s-au ferit în acea perioadă de estul Europei acolo unde se credea că există alimente contaminate din cauza radioactivității din zonă ca urmare a exploziei de la Cernobîl. Totul a fost însă de scurtă durată pentru că s-au putut face teste și s-a eliminat bănuiala existenței radioactivității. Probabil că prețul a scăzut și mai mult atunci, existând această justificare a pericolului radioactivității. Au existat fel de fel de zvonuri chiar și că elemente radioactive ar fi ajuns în laptele vacilor. Teoretic particula radioactivă ajunge pe pământ prin ploaie, iar din hrana animalelor așa ar fi ajuns în lapte. Zvonurile funcționau cu atât mai mult cu cât era o lipsă mare de informații, nu se spuneau prea multe populației. Așa am primit și noi alimente precum castraveți, spanac, la final de aprilie, început de mai. Mâncarea pe care o primeam în mod obișnuit era constituită din cartofi, conserve, deci fară altele pe care ți-ar fi plăcut să le mănânci acasă. Ne-am bucurat și noi de trufandale atunci," a povestit Vâlcu.