3 dispozitive smart care iti tin copiii in siguranta

Siguranta copiilor reprezinta o prioritate pentru toti parintii, iar existenta unor dispozitive smart pentru copii simplifica sarcina parintilor in acest sens. Dispozitivele au un rol important in monitorizarea celor mici, astfel incat pericolele si situatiile riscante sa poata fi evitate sau gestionate cu succes.

In magazinele fizice sau online cu astfel de produse se pot gasi numeroase dispozitive, concepute in asa fel incat sa sporeasca siguranta copiilor si sa ofere parintilor o modalitate eficienta de a ii monitoriza pe cei mici la nevoie.

Acestea sunt realizate in conformitate cu ultimele tehnologii si integreaza functii de un real ajutor in situatiile de urgenta.

Baby monitors pentru camera copilului

Un baby monitor este un dispozitiv cu ajutorul caruia parintii pot ramane aproape de copii atunci cand se afla intr-o alta camera. De exemplu, daca parintii se afla in bucatarie si camera bebelusului este la etaj, aceste sisteme de supraveghere pentru copii le permit sa auda in timp real daca cel mic incepe sa planga sau daca se trezeste.

Pe piata de profil, parintii vor gasi astfel de monitoare in diferite forme si culori, care functioneaza sub forma unui sistem de alarma, util in ingrijirea unui bebelus. Dispozitivele de tip baby monitors integreaza functii precum detectarea miscarii, vedere nocturna si comunicare bidirectionala.

Bratari fitness cu functii moderne

Bratarile fitness sunt o varianta preferata atat de parinti, cat si de copii. Acestea integreaza functii multiple precum monitorizarea numarului de pasi, măsurarea ritmului cardiac şi a tensiunii arteriale sau evaluarea calitatii somnului. Purtarea unei bratari inteligente ii poate motiva pe cei mici sa faca miscare sau sa ramana activi, deoarece la incheietura lor se afla un rezumat al activitatii zilnice, usor de accesat.

In plus, sunt modele variate de bratari fitness, creative si in culori vesele. Pentru functii si mai avansate, cum ar fi functia SOS sau functia de localizare, parintii pot lua in considerare un ceas smartwatch. Atunci cand se afla intr-o situatie periculoasa, copilul poate apasa butonul SOS si parintele va fi sunat imediat.

Mini GPS Tracker

Cand vine vorba de siguranta celor mici, profesionistii de la Sitex mentioneaza in egala masura si dispozitivele GPS, care permit localizarea in timp real direct de pe telefonul mobil. Fiind un dispozitiv compact, poate fi transportat cu usurinta in ghiozdan, spre exemplu. Cu ajutorul acestuia, parintii vor stii intotdeauna unde se afla cel mic si vor putea interveni rapid in situatiile de urgenta, mai ales ca dispozitivul integreaza functia de apel SOS.

Usor de utilizat si disponibile intr-o forma compacta, trackerele GPS prioritizeaza siguranta copilului prin functii suplimentare, precum setarea unui perimetru de siguranta. Atunci cand copiii parasesc acest perimetru, parintii vor fi notificati rapid printr-o alarma pe telefon.

Aceste dispozitive de ultima generatie sunt recomandate nu pentru ca parintii sa-i controleze pe copii, ci pentru ca adultii sa aiba in permanenta control asupra situatiei atunci cand vine vorba de siguranta micutilor, care este unul dintre cele mai importante aspecte, indiferent de varsta acestora.

