20.000 de tone de armament în Transnistria. Ioana Constantin: ”Declarațiile Rusiei, RIDICOLE dacă n-ar fi război în Ucraina”. Strategia lui Putin, care ar fi ținta

”Cum se vede situația la Chișinău. Părea destul de preocupată, îngrijorată Maia Sandu ieri”, a deschis jurnalistul Val Vâlcu subiectul.

”Da, pentru că, în primul rând, în Transnistria sunt peste 20.000 de tone de armament, am mai discutat asta, aduse de Federația Rusă din Germania, mutate acolo în urmă cu trei decenii. Întotdeauna a existat acest conflict din regiunea transnistreană, însă am văzut acum, după vreo 60 de zile de război în Ucraina că Federația Rusă și-a mutat provocările în regiunea transnistreană, într-o zi liberă, de Paști, când a fost acest atac asupra fostului sediu KGB, așa cum îl recunoaștem noi, astăzi e serviciul de telecomunicații. Ați văzut că Tiraspolul nu a avut o reacție cu privire la aceste atacuri, nu a avut vreo reacție deosebită, în schimb Federația Rusă s-a referit la aceste atacuri ca fiind încercări ale României de a anexa Republica Moldova. În mod normal, dacă nu era un război în Ucraina, am găsi extrem de ridicole și amuzante aceste declarații ale Federației Ruse în fapt, dincolo de faptul că sunt niște provocări pe care le face în zona transnistreană Federația Rusă.

Transnistria ar deveni centru de regrupare și atac pentru ruși, asemenea Belarusului

Mai este ceva. Dorința Federației Ruse de a folosi Transnistria unde are deja militari și unde are armament, fiind o regiune separatistă, de a folosi Transnistria pentru a bloca și a ataca anumite zone din Ucraina. Este o strategie similară cu cea folosită pentru Mariupol, dar pentru ei ar fi mult mai simplu dacă din zona aceea ar putea să atace, așa cum ei folosesc, de exemplu, Belarusul, pentru a invada anumite zone din Ucraina. Din acest punct de vedere, ei își pregătesc propagandistic momentul când vor spune că ”iată, noi am venit aici, în Transnistria”, cum fac ei de obicei, sunt marii eliberatori și apărători, ”pentru a apăra această regiune de provocările României, Vestului și NATO” și așa mai departe, când de fapt ei sunt cei care atacă”, a spus Ioana Constantin în cadrul interviului.

