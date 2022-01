17 luni pentru SF-ul Drumului de Mare Viteză Bucureşti - Alexandria

Vineri, 07.01.2022, în urma finalizării procesului de evaluare a ofertelor, CNAIR a declarat câstigătorul contractului având ca obiect elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru Drumul de Mare Viteză Bucureşti - Alexandria.



Câştigătorul licitaţiei este Asocierea DP CONSULT SA (Lider) - SC EXPLAN SRL (Asociat 1) - SCA TEAHA&FUZESI (Asociat 2), cu preţul de 16.122.360,10 lei fără TVA.



Durata contractului este de 17 luni de la data de începere a contractului.



În cadrul contractului se vor presta şi elabora următoarele servicii, respectiv următoarele documente:

- Elaborarea Studiului de Fezabilitate;

- Asistenţă tehnică acordată Beneficiarului pentru susţinerea Aplicaţiei de Finanţare;

- Asistenţă tehnică acordată Beneficiarului pentru procedura de atribuire a contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor, după caz.



Semnarea contractului de achiziţie publică va fi posibilă după expirarea perioadei de depunere a eventualelor contestaţii şi respectiv după soluţionarea contestaţilor/ plângerilor formulate în cadrul procedurii de atribuire, informează CNAIR.

Modificări la proiectul Variantei de ocolire Bacău

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 24.12.2021, Actul Aditional nr.3, la Contractul de Finantare nr. 50/26.11.2019, pentru proiectul: „Varianta de ocolire Bacau”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica urmatoarele conditii importante:

Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 968,638,954.84 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 689,436,848.62 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 121,665,326.20 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 157,536,780.02 lei.

Cod proiect:120235.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

