14 iunie, Ziua Mondiala a Donatorului de Sange. Metrorex, facilităţi pentru donatori

In fiecare an, la data de 14 iunie lumea intreaga celebreaza Ziua Mondiala a Donatorului de Sange.

Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1364 din 2006 pentru aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge, art. 11 litera c): 'Donatorul de sânge are dreptul să primească, la cerere, pentru fiecare donare efectivă decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reşedinţă înscrisă în actul de identitate şi localitatea unde îşi are sediul instituţia la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituţia de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună', transmite Metrorex.

Programul celor două case speciale este următorul:

PIAŢA UNIRII 1:

Luni - Vineri 7:00 – 13:30, 14:00 – 20:00;

Sâmbăta 10:30 – 17:00.

GARA DE NORD:

1 Luni – Vineri 7:00 – 13:30, 14:00 – 20:00; Sâmbăta 10:30 – 17:00.

Actele necesare pentru emiterea abonamentelor cu preț redus 50% pentru donatorii de sânge sunt:

1. Adeverința de donare (original/original şi o copie când exemplarul original se solicită pentru STB);

2. Carnet de donator (excepție la prima donare);

3. BI/CI;

4. Persoanele care nu locuiesc în Bucureşti, dar care donează sânge la o instituţie de profil din Bucureşti vor prezenta orice document din care să reiasă că au locul de muncă în Bucureşti.

Scopul acestei zile este acela de a creşte gradul de conştientizare asupra importanţei donării de sânge şi de a încuraja cât mai mulţi oameni să doneze în mod voluntar, fără vreo recompensă. O statistică neagră releva înainte de pandemie că, unul din trei români nu primea sânge atunci când avea nevoie. De atunci şi până acum, situaţia s-a înrăutăţit. Ministerul Sănătății încurajează donarea benevolă de sânge și îndeamnă cetățenii să doneze benevol. In țară există o nevoie permanentă atât de sânge și de preparate sangvine, cât și de donatori fideli.