10 știri mondiale care nu au ajuns pe prima pagină

Incendiu în închisoarea din Teheran. Opt prizonieri mor

Cel puțin opt prizonieri au murit și 61 au fost răniți în incendiul și violența care a izbucnit în renumita închisoare Evin din Iran. Cel puțin 150 de focuri au fost auzite din închisoarea supraaglomerată din Teheran, în timp ce flăcările au ars clădirea. Centrul pentru Drepturile Omului din Iran, care are sediul la New York, a raportat că a avut loc un ”incendiu”. Se crede că sute de persoane au murit în confruntările cu forțele de securitate iraniene din ultimele săptămâni, după moartea lui Mahsa Amini, în vârstă de 22 de ani, potrivit Europa Today.

Australia anulează decizia de a recunoaște Ierusalimului drept capitală a Israelului

Marți, Australia și-a anulat decizia luată acum patru ani de a recunoaște Ierusalimul de Vest ca și capitală a Israelului. Ministrul de Externe, Penny Wong, a spus că mișcarea din 2018 a subminat pacea și ”a pus Australia în dezacord cu majoritatea comunității internaționale”. Wong a subliniat că Cranberra rămâne un ”prieten” al Israelului, chiar dacă ambasada va rămâne la Tel Aviv. Guvernul israelian a calificat schimbarea ca fiind profund dezamăgitoare și l-a chemat pe ambasadorul țării. ”În lumina modului în care a fost luată această decizie în Australia, ca răspuns grăbit la rapoartele mass-media înșelătoare, nu putem decât să sperăm că Guvernul australian va trata alte probleme mai serios și mai profesionist”, a declarat amabsadorul Israelului în Australia.

Atac asupra celei mai mari închisori din Myanmar

Bombele ascunse în pachete au explodat miercuri în cea mai mare închisoare din Myanmar. Un grup armat anti-junta a revendicat atacul asupra închisorii Insein din Yangon, care găzduiește aproximativ 10.000 de deținuți, dintre care mulți sunt prizonieri politici. Într-o declarație postată pe rețelele de socializare, grupul a spus că este o ”răzbunare” împotriva șefului juntei, Min AungHlaing.

”Agenția de sarcini speciale din Birmania (STA) a efectuat două atacuri pentru a-l executa pe șeful închisorii. Ne răzbunăm pe Min Aung Hlaing și pe ofițerii închisorii care continuă să ne asuprească camarazii în revoluție”, se arată în comunicat. Radiodifuzorul de stat MRTV a declarat că exploziile au ucis trei ofițeri de închisoare și cinci vizitatori și au rănit 18 persoane. Un martor rănit a spus că după ce bombele au explodat la ghișeul de colete, au fost și împușcături. Myanmarul este în haos de când armata a răsturnat guvernul ales condus de laureatul Nobel, Aung San Suu Kyi, anul trecut și a lansat o represiune brutală împotriva disidenței.

India împiedică un jurnalist să ridice Pulizer din SUA

Autoritățile din New Delhi au împiedicat un fotojurnalist indian să zboare în Statele Unite, unde ar fi trebuit să ia premiul Pulitzer. Sanna Irshad Mattoo trebuia să zboare luni la New York pentru a primi Premiul Pulitzer, dar a fost blocată de oficiali pe aeroportul din New Delhi. Reporterul a spus că a fost oprită fără motiv și că biletul i-a fost anulat. Mattoo lucrează pentru Reuters și a câștigat Premiul Pulitzer 2022 pentru fotografie de serviciu pentru acoperirea crizei Covid-19 din India. Femeia a spus că oficialul de imigrare i-a înmânat cartea de îmbarcare înapoi, dar nu a răspuns când a fost întrebat în mod repetat care este problema.

Poliția împușcă în protestatarii antiguvernamentali din Ciad, cel puțin 60 de morți

Forțele de securitate din Ciad au deschis focul asupra demonstranților antiguvernamentali din cele mai mari două orașe ale țării, joi, ucigând cel puțin 60 de persoane. Acestea au fost cele mai mortale proteste antiguvernamentale de când Deby a preluat puterea anul trecut, în urma uciderii tatălui ei după mai bine de trei decenii la putere. Oficialii au declarat că regretatul președinte Idriss Deby Itno a fost ucis de rebeli în timp ce vizita trupele ciadiene pe câmpul de luptă din nordul țării în aprilie 2021.

Zimbabwe este prima țară din Africa care a aprobat medicamentul pentru prevenirea HIV

Autoritățile sanitare din Zimbabwe au dat joi undă verde pentru utilizarea unui medicament antiretroviral de lungă durată, injecția Vocabria (cabotegravir - Cab-La) pentru prevenirea HIV-SIDA. Odată cu acest anunț, țara devine al treilea stat din lume care autorizează intrarea acestui tip de medicament după Australia și Statele Unite și primul din Africa, continentul cel mai afectat de boală.

În lume, după cum raportează datele din 2021 de la Organizația Mondială a Sănătății, există peste 38 de milioane de persoane care trăiesc cu HIV, dintre care 25,7 milioane în Africa. Lupta împotriva HIV în Zimbabwe funcționează și a înregistrat o scădere a deceselor cauzate de SIDA de la 130.000 în 2002 la 20.000 în 2021. Guvernul a lansat un plan de eradicare a bolii până în 2030.

Un cetățean american, condamnat la 16 ani de închisoare în Arabia Saudită pentru un tweet critic la adresa regimului

Un cetățean american a fost condamnat la 16 ani de închisoare în Arabia Saudită pentru că a criticat regimul pe Twitter, un alt semn al represiunii agresive a regatului împotriva oricărei urme de disidență postată pe rețelele de socializare. Saad Ibrahim Almadi, în vârstă de 72 de ani, cu dublă cetățenie americană și saudită, a fost arestat în noiembrie 2021, după ce a aterizat la Riad pentru ceea ce trebuia să fie o ședere de două săptămâni în țara sa natală. Acesta este al doilea caz cunoscut de arestare a unui saudit care locuia în străinătate la întoarcerea sa în țară pentru utilizarea rețelelor sociale. Salma al-Shehab, o studentă care locuiește în Marea Britanie și care frecventează Universitatea din Leeds, a fost condamnată la 34 de ani de închisoare pentru că avea un cont de Twitter și a urmărit și retweetat postări de la dizidenți și activiști.

Prăbușirea celei mai populare aplicații din Coreea de Sud, o țară paralizată

Prăbușirea celei mai utilizate aplicații din țară a dus Coreea de Sud într-o scădere în cap weekendul trecut. Milioane de oameni au avut dificultăți în a lua legătura între ei, mulți nu au reușit să plătească pentru alimente în magazinele de proximitate sau să comande alimente și alimente. Cei care trebuiau să călătorească erau blocați și nu puteau rezerva taxiuri sau alte mijloace de transport. Cauza acestui haos a fost faptul că suita de aplicații Kakao, foarte populară în țară, a fost scoasă din funcțiune din cauza unui incendiu într-un centru de date.

Născută ca o aplicație de mesagerie în urmă cu peste un deceniu, KakaoTalk a devenit un univers propriu, cu servicii care acoperă servicii bancare și plăți, transport, hărți și jocuri. Este atât de popular încât este prezentat pe peste 90% dintre telefoanele din Coreea. Întreruperea serviciului, cu durată de zile, iar haosul pe care l-a provocat a fost atât de mare încât nu numai compania, ci și un ministru al guvernului și-a cerut scuze. Descriind KakaoTalk drept ”infrastructură națională”, președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a ordonat o anchetă asupra incidentului, invocând riscul unui monopol.

În Uganda, închisoare pe viață pentru un contrabandist de fildeș

Un tribunal din Uganda a condamnat un bărbat prins cu aproape 10 kilograme de fildeș de elefant la închisoare pe viață, cea mai mare pedeapsă impusă vreodată de țară pentru încălcarea reglementărilor privind protecția faunei sălbatice, au declarat vineri autoritățile. Pascal Achiba a fost condamnat joi de Tribunalul pentru Legi, Vama și Fauna Sălbatică după ce a fost condamnat pentru deținere ilegală de specii protejate. Achiba a fost arestat în ianuarie într-o suburbie a capitalei Kampala, împreună cu două bucăți de fildeș care cântăresc 9,55 kg. Șeful Uganda Wildlife Authority, Sam Mwandha, a numit hotărârea ”o piatră de hotar în lupta împotriva comerțului ilegal cu animale sălbatice”.

Fostul premier al Pakistanului, interzis de la alegerile viitoare

Fostului prim-ministru pakistanez, Imran Khan, i s-a interzis să ocupe funcții publice după ce vineri cea mai înaltă instanță electorală a țării l-a găsit vinovat pentru vânzarea ilegală de cadouri primite de la demnitari și șefi de stat străini.

Sentința, care a stârnit proteste în țară, creează noi tensiuni care agravează incertitudinea politică și economică care afectează Pakistanul de la începutul anului, când Khan a fost înlăturat de la putere și susținătorii săi au ieșit în stradă în mai multe orașe pentru a protesta, blocând drumuri și autostrăzi și cauciucuri arse. Fostul jucător de cricket, în vârstă de 70 de ani, devenit politician, a fost acuzat că a abuzat de poziția de a vinde cadouri deținute de stat primite în timpul vizitelor la în străinătate și în valoare de peste 140 de milioane de rupii (635 de mii de dolari). Khan a negat întotdeauna acuzațiile.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News