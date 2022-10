Vloggerul Silviu Faiăr, descoperire despre Cezar Ionașcu. „Naște” bărbatul cel nou într-un loc secret pe care îl afli după ce dai bani grei

„Eu sunt 100% în asentimentul Deliei. Sunt atâția oameni care nu vor să se înhame la responsabilitatea creșterii unui copil. Și eu cred că acesta este un lucru minunat tocmai pentru că știi, în adâncul tău, că a face copii este un lucru care te-ar inoportuna, că nu ai vrea să crești acel copil, că nu i-ai da destulă atenție, că vrei mai multă atenție pe care să o redirecționezi către tine, că ai vrea să călătorești. Acest lucru nu este un act de egoism, ba din contră: este un act de altruism către acel copil care ar putea crește într-un mediu în care să fie ignorat, în care să fie trimis pe la bunici. Vedem acest lucru și la oamenii din București: se trezesc cu un copil pe cap și îl abandonează la bunici ani întregi. Sunt niște copii care nu cresc cu părinții”, a zis Silviu Faiăr pe canalul său de Youtube.

Apoi, vloggerul a comentat reacția lui Cezar Ionașcu, autoproclamat „mentorul bărbaților din România pentru succes, fericire și sănătate”.

„Ăsta e ca bâta în baltă. Pe cine convinge cu mesajele lui de genul „trebuie să faci copii”?! În afară de cei care sunt deja convinși”, a spus, printre altele, Silviu Faiăr.

Apoi, vloggerul a descoperit că Cezar Ionașcu organizează o tabără... care costă nu mai puțin de 3600 LEI pentru patru zile! Așadar, dacă Cezar Ionașcu a scos pe gură aberațiile despre facerea de copii doar pentru a-și promova tabară în care creează... „bărbatul cel nou”... are puțin sens demersul său de pune la zid femeile care nu vor să nască.

Altfel, cum aflam noi că cere 3600 LEI să formeze „bărbatul cel nou”, orice ar însemna asta...

Eram curioși să aflăm ce poate să însemne „bărbatul cel nou” pe care îl formează Cezar Ionașcu și am aflat că doar „cei aleși” pot participa la cursuri. Nu se știe nici măcar locul taberei. Este secret. Va fi dezvăluit doar după ce dai 3600 LEI. Ar fi tare să dai atâția bani și, de exemplu, locul să fie, la mamaia la țară. La mamaia mea sau a lui Cezar Ionașcu.

Și nu oricine este primit... dacă ai condiție fizică proastă, nu ai ce căuta în tabără.

„Pentru a fi prezent in acest loc, ai de indeplinit un barem fizic minim (recomandabil): 10 tractiuni, 30 flotari, 2 km alergare. Daca stii ca deja esti apt pentru aceste cereri, esti deja calificat. Daca iti doresti sa il atingi, este bine sa te pregatesti din timp. Poti incepe acum”, spune „maestrul” Cezar Ionașcu.

Ce vei învăța în tabăra masculului feroce:

„1. SEXUL SI SEXUALITATEA





O abordare mai mult decat completa, ecologica, dar si realista a ceea ce definim fiecare in parte ca manifestare sexuala. Vom etala deschis, consistent si lucid tot ceea ce tine de acest aspect foarte relevant in viata barbateasca si fara de care traducerea noastra ca barbat in fata femeii si a lumii nu ar putea exista.

2. AUTOAPARARE



Termenul este unul generic si se poate pierde printre diversele ramuri sportive in care ego-urile sunt de obicei, exacerbate. Abordarea in acest subiect va fi atat de natura teoretica, cat si practica alaturi de specialisti cu peste 20 ani de pregatire in autoaparare. A comprima invatarea autoapararii in 24 ore este o himera. Tocmai de aceea, prin elementele predate avem credinta ca vom declansa in fiecare o noua revelatie in domeniu, indiferent de stadiul sau de pregatire personala pe acest subiect.

3. ARMELE



Mereu si mereu, armele au ramas un subiect fascinant pentru barbati si un substantiv care sperie femeile. Pe buna dreptate, caci folosirea lor a ajuns de cele mai multe ori in mainile neavizate sau needucate pentru a folosi o arma - de la arme albe, pana la cele cu glont. Vom invata in acest modul, atat ce inseamna regimul armelor de foc din punct de vedere legal, functional si tehnico-tactic, dar si cum putem sa ne aparam de acestea cu mainile goale in fata unui potential atac.

4.SUPRAVIETUIREA



Un subiect de mare actualitate, care poate fi tradus atat in partea sa de tehnici propriu-zise de supravietuire (ce vor fi abordate sub forma unui sumar si a trecerii lor in revista), dar si intr-un cadru mai larg, in care acest cuvant defineste insasi existenta noastra in viitorul mediu sau indepartat al civilizatiei umane in sine. Acest modul cuprinde in mod specific planul mental de resetare a vechii paradigme a cunosterii si de trecere catre noua dimensiune umana”.

Dacă nu aveți ce face cu banii, mi se pare tare să mergeți să învățați de la „tribalul” Cezar Ionașcu cum să fiți bărbați. El a zis că e cu triburile, deci nu l-am jignit sau ceva. Dacă totuși aveți ce face cu banii, mai bine îi donați cuiva care chiar are nevoie. Bine, și Cezar are nevoie... dar na.

La muncă, Cezărele, nu la întins mâna! Că a te ocupa de bărbăția cuiva nu e o meserie. În niciun caz, nu o meserie de „mascul” ca tine.

Acest articol este o opinie.

