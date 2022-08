Senatorul USR Ștefan Pălărie și jurnalistul Răzvan Dumitrescu au vorbit în cadrul emisiunii ”Ce se întâmplă?” despre liberalizarea pieței de energie electrică în plină criză, dar și despre alte greșeli făcute de Virgil Popescu, actualul ministru al Energiei, într-o perioadă în care românii sunt tot mai îngrijorați de facturile uriașe la gaze și electricitate pe care s-ar putea să le plătească la iarnă.

"Asta este realitatea, constatăm cu stupefacție că domnul Virgil Popescu este un ministru de neclintit, deși nu înțelegem de ce", a afirmat Ștefan Pălărie.

"De ce nu ați constatat cu stupefacție când erați la guvernare să le spuneți în ședințele de Guvern lucrul ăsta?", l-a întrebat Răzvan Dumitrescu.

"Pentru că în prima etapă a lui 2021 aceste probleme nu apăruseră încă. Discuții au fost în coaliție și ați văzut foarte bine la ce s-a ajuns în septembrie 2021, când s-a generat o criză prin faptul că lucrurile erau atât de sincopatice între PNL și USR. Recidiva premierului de atunci Florin Cîțu de a demite miniștri USR a pus punct oricărei încrederi instituționale și de parteneriat în cazul coaliției", a spus Ștefan Pălărie, precizând că au existat și atunci discuții despre performanțele anumitor miniștri.

Ștefan Pălărie: Când vine o criză, atunci îl arată pe împărat în pielea goală

"România o duce prost structural pe toate domeniile pentru că a fost prost guvernată timp de 30 de ani. Ori, atunci când vine o criză, atunci îl arată pe împărat în pielea goală. Când puteam să o așezăm, era cum era, când puteam să stăm cu un grad de dependență de gazul rusesc undeva la 4-5%. Acum un număr de ani eram ok, după care am văzut că încetul cu încetul, inclusiv politicile purtate din piața energetică, a ajuns să crească către 20% și chiar am avut o iarnă în care am ajuns să importăm 27% din consumul național de gaz. Aici pe cine să dăm vina? Sunt rușii înfiltrați în sistemul de stat al României sau este proastă gestionare a unui domeniu și politizarea lui?", a mai afirmat Ștefan Pălărie.

"Dacă nu ar fi fost această criză cred că nimeni nu ar fi știut cine este domnul Virgil Popescu”, a adăugat ulterior acesta.

"Băieții deștepți din energie"

"Când am vorbit despre Virgil Popescu v-ați întrebat de ce este de neclintit. De ce este de neclintit?", a intervenit Răzvan Dumitrescu.

"Nu pot să vă răspund la această întrebare. Nu putem decât să venim cu suspiciuni. Știm foarte bine că în mandatele trecute se discuta despre băieții deștepți din energie, este foarte posibil să există în momentul de față niște băieți deștepți protejați de politica statului român în continuare, din energie. Că ei sunt ruși, din vest sau din altă parte, asta nu poate spune nimeni cu siguranță, dar e clar că ceva aici este betonat, este cimentat. Pur și simplu este un domeniu în care pare că nimeni nu vrea să dea explicații. Mă așteptam, și dacă țineți minte, Virgil Popescu a fost totuși subiectul multor critici din PSD, au fost nenumărate voci și din PSD-ul din opoziție și din cel de la guvernare, mă așteptam să se lepede de acest ministru deși este un ministru al coaliției de guvernare", a mai spus Ștefan Pălărie la DC NEWS.

