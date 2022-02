Viorel Lis a ars în pat. A adormit cu piciorul pe radiator. E internat cu arsuri grave

Se zice că un necaz nu vine niciodată singur. O ştie cel mai bine fostul primar al Capitalei, Viorel Lis care, din dorinţa de a se încălzi, a adormit cu piciorul pe radiator şi s-a ales cu arsuri grave. Acum este internat la spitalul Floreasca unde primeşte îngrijiri medicale. Starea lui este cu atât mai delicată cu cât suferă de diabet iar în urmă cu câţiva ani a făcut şi un AVC.

Ghinioanele s-au ţinut lanţ

Fostul primar al Capitalei a avut de suferit pe perioada pandemiei, deoarece nu a putut ieși mai deloc din casă. Viorel Lis a suferit și o semi-pareză la picioare în urmă cu ceva timp, lucru care i-a afectat mobilitatea. Oana a povestit în presă că Viorel abia se mişcă prin casă, e foarte încet în reacţii şi mai tot timpul moţăie peste zi. ”Noi locuim în sectorul 3, unde nu e căldură mai deloc. I-am cumpărat un radiator lui Viorel că muream de frig în casă. Și el stă și moțăie, săracul, toată ziua. La un moment dat, a adormit cu piciorul pe radiator. A făcut arsuri la picior, am ajuns cu el la spital. Asta e, și el de vină că și el a fost primar, să o tragă acum! El are și diabet și, se știe, că diabeticii au probleme mari cu picioarele, care se umflă. Asta îi mai trebuia acum și niște arsuri. L-au bandajat acolo, la spital, acum trebuie să-i îngrijesc eu rănile”, a povestit Oana Lis, pentru Click!

"Bine că şi-a luat nevastă tânără!"

Oana va trebui să îi rămână alături la greu şi să îi bandajeze în continuare rănile, până se vor vindeca. "Am ajuns asistenta lui Viorel. Bravo lui că și-a luat nevastă tânără, a știut el de ce, și uite că ne-au prins atâția ani împreună! El de abia se mai mișcă săracul și prin casă. Intră în șosete ca să facă duș! Asta e vârsta, n-ai ce-i face! Bine că am scăpat măcar de Covid-ul ăsta. El a rămas cu o tuse, eu, în schimb, am avut probleme psihice, am rămas cu stări de anxietate foarte urâte” a declarat aceasta pentru sursa citată. Starea fostului edil s-ar fi agravat după ce a suferit un atac cerebral în 2018. În noiembrie anul trecut, Oana și Viorel Lis au fost infectați amândoi cu Covid și au ajuns la Matei Balș, în aceeași rezervă.

