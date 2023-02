Vin banii de la Guvern: Iată ce trebuie să știi despre cardurile pentru plata utilităților. Se pot folosi și pentru plata buteliilor?

Marcel Boloş, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a anunțat că ”până în data de 20 februarie, când începe plata efectiv a facturilor la energie, trebuie să distribuim, pentru toţi beneficiarii noştri, acest card de energie, el fiind documentul în baza căruia beneficiarii pot să îşi facă plăţile către furnizorii de energie”.

Unde poți plăti cu cardul de energie

Întrebat unde poate fi folosit cardul și ce tipuri de utilități sunt vizate, ministrul a explicat, conform Rador: ”Sunt trei modalităţi de utilizare a lor. Prima modalitate este cea prin prezentare la oficiul postal de care aparţine beneficiarul, cu trei documente şi anume: cartea de identitate, cardul de energie şi factura prin care se reiasă datoria faţă de furnizorul de energie. A doua modalitate este direct la poştaş, de asemenea, cu cele trei documente pe care le-am menţionat. Şi a treia modalitate, aprobată în şedinţa de Guvern de marţi, este vorba de plata electronică a facturilor la furnizorii de energie. Respectiv, aici e nevoie de seria cardului de energie şi apoi încărcarea în aplicaţia informatică a Poştei Române a celor trei documente cunoscute deja şi pe care le mai precizez încă o dată: cartea de identitate, cardul de energie şi factura, care, scanate, se încarcă în aplicaţie”.

Ce se întâmplă când facturile casei sunt pe numele altei persoane

La întrebarea "Eu sunt salariată, mama mea a primit cardul, dar locuim împreună. Facturile de utilităţi sunt pe numele meu ca salariată. Cum îl poate folosi mama?", Marcel Boloș a răspuns: ”Dacă locul de consum este acelaşi, respectiv titularul cardului de identitate are acelaşi domiciliu înscris pe cardul de energie cu cel de pe factură de energie, locul de consum este acelaşi, se pot plăti aceste facturi în limita celor 700 de lei. Deci, practic, pot deconta datoriile faţă de furnizorii de energie fără niciun fel de problemă. Repet, este o condiţie ca să fie acelaşi domiciliu de pe cardul de identitate cu locul de consum de pe factura furnizorului de energie”.

Ce se întâmplă când poștașul nu vă găsește acasă pentru a vă înmâna cardul

Dacă destinatarul cardului nu este găsit la domiciliu de către poștaș, ”este procedura internă cu confirmare de predare-primire. Au procedura specială. O să fie lăsat în căsuţa poştală acea recipisă care se eliberează de către poştaş şi trebuie să se prezinte beneficiarul la oficiul poştal pentru ridicarea cardului de energie” mai explică ministrul.

Se pot cumpăra butelii cu cardurile de energie?

Se pot folosi cardurile la energie și pentru butelia pe gaz? ”Fac precizarea că nu orice tip de butelie, discutăm de buteliile cu gaz lichefiat pentru încălzirea locuinţelor şi nicidecum pentru buteliile de gătit hrană. Noi discutăm de consumuri energetice şi de compensare a preţului la energie” precizează Marcel Boloș.

În cazul persoanelor care au, pe lângă pensie, și ajutor de handicap, de exemplu, acestea vor lua cardurile doar dacă venitul cumulat va fi sub 2.000 de lei: ”Da, se cumulează aceste venituri. Este important să ajungă sub 2.000 de lei, dar atât cumularea aceasta dacă este o persoană singură, atunci într-adevăr, are efect cumularea şi trebuie respectat plafonul de venit. Dacă înlocuieşte împreună cu alţi co-locatari, se împarte la numărul de co-locatari cu care locuieşte benefiarul nostru şi de asemenea, limita de 2.000 de lei trebuie avută în vedere la eliberare a cardului”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News