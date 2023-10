Victor Cornea, iubitul Andreei Bălan, are un fiu de 10 ani: "Nu am ascuns niciodată copilul"

"Am o relație foarte bună cu el, cu copilul meu, Luca, dar și cu mama lui, Irina, o fată pe care am cunoscut-o cu ceva vreme în urmă, pe când eram mult mai tânăr. Irina este bucureșteancă și am avut o poveste frumoasă de dragoste, cândva. Așa a fost situația atunci, eu am stat mult timp în Statele Unite în acea perioadă…

Am avut o relație bună, dar am decis să o luăm fiecare pe drumul lui, cu propria lui carieră! Luca are 10 ani, este clasa a V-a și stă cu mama lui, în București, și a ales să joace fotbal, iar nu tenisul de câmp, după modelul meu. Nu l-am constrâns, ba chiar l-am ajutat să se înscrie la Dinamo, la o grupă de copii, un club la care de altfel activez și eu. Vă asigur că mă înțeleg foarte bine cu băiatul meu, nici vorbă de a-mi uita de îndatoririle ce-mi revin", a spus Victor Cornea pentru cancan.ro.

"Nu am ascuns niciodată copilul"

“Luca a fost și la ziua mea de naștere și a fost prezent și la ziua Ellei (n.r. fiica Andreei Bălan). Se înțelege bine și cu Ella, așa că nu există probleme! Nu înțeleg deloc de unde vin anumite acuze la adresa mea, pe acest subiect, mai ales că nu am ascuns niciodată copilul…”, a mai spus iubitul Andreei Bălan.

Victor Cornea și Andreea Bălan trăiesc o poveste de dragoste de ceva timp și pare că relația lor ia avânt de la o zi la alta. De curând, cei doi au vorbit despre căsătorie.

"Este mult prea devreme totuși să ne gândim la partea aceasta, însă haideți să vedem ce ne rezervă viitorul! Cum am mai spus, avem o conexiune divină și trăim din plin momentul prezent", a spus Victor Cornea pentru viva.ro.

De asemenea, Andreea Bălan spune că actele nu sunt importante pentru ea. "Căsătoria mea de 4 luni (în acte atât am fost căsătorită) a survenit în urma șocului avut cu stopul cardiac, deci pot spune că actele nu au fost niciodată o prioritate. Importante pentru mine sunt iubirea și respectul reciproc, iar o relație frumoasă poate funcționa și fără acte. Doar iubirea ține doi oameni împreună", a mărturisit artista.

"Părinții lui m-au plăcut din prima clipă și ne-am înțeles minunat. Ador să merg la Sibiu și să ne plimbăm în natură și în locurile unde el a copilărit. De asemenea, mama mea îl îndrăgește foarte mult pe Victor", a recunoscut Andreea Bălan.

