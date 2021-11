Venus în Capricorn până în martie 2022. În ce lună să NU îți faci o relație și când să nu te căsătorești. Simulescu: Ferească universul!

"Pe 19 decembrie Venus va reîncepe retrogradarea, iar pe 25 decembrie Venus reia conjuncția cu Pluto. Deci ce s-a întâmplat pe 11 decembrie veți retrăi serios pe 25 decembrie. Interesant oricum, de Crăciun face această conjuncție.

Pe 29 decembrie Venus retrograd face conjuncția cu Mercur, ne vom spune vorbe frumoase, vom face promisiuni. Atenție mare aici, pe 5 februarie Venus retrograd face un sexstil cu Neptun, reia sexstilul, începem iar să visăm sau să ne trezim. Pe 9 ianuarie Venus retrograd face conjuncție cu Soarele.

"Ferească universul să intru într-o relație în ianuarie"

Aici aș evita relațiile noi pe cât posibil. Pe 29 ianuarie când își oprește retrogradarea, își oprește retrogradarea exact cu trigonul cu Uranus care a fost și primul aspect a lui Venus. Ce se întâmplă? În toată perioada din ianuarie, adică Venus își oprește retrogradarea pe 29 ianuarie, dar țineți cont de un lucru, că și Mercur va retrograda începând cu 26 ianuarie. Ce înseamnă asta? Că se vor întoarce parteneri în viața noastră, că vom dori să rupem relațiile de lungă durată. Ianuarie să știți că dacă vă faceți niște rezoluții pe 31 decembrie, una dintre rezoluțiile voastre ar fi: "Ferească universul să intru într-o relație în ianuarie".

Cu Venus în Capricorn, retrograd și cu Mercur în Capricorn revizuiesc acestea căsătoriile civile, contractele. Vedeți că atunci când vorbim de Venus în Capricorn și mai ales și retrograd și cu Mercur, vorbește foarte mult de partaj. Deci ce dai tu, ce îți dau eu, cu ce rămânem pentru că Venus în Capricorn cere fapte. Ce am strâns, ce am făcut împreună, ce am construit împreună? Și vor fi multe discuții din acest punct de vedere, să știți, așteptați-vă mult și bine.

Simulescu: Nu recomand căsătoriile pe Venus retrograd

Nu recomand căsătoriile pe Venus retrograd. Nu recomand căsătoriile de pe 6 noiembrie până pe 29 ianuarie. Și când mă gândesc la căsătorie nu mă gândesc la cea religioasă, aia e altceva, ci la semnătură." spune Daniela Simulescu, astrolog DC NEWS și redactor șef ASTROSENS.RO. Citește continuarea pe Astrosens.ro și vei afla care sunt zodiile cel mai afectate de Venus în Capricorn.