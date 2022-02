Cozmin Gușă a afirmat râzând că: ”Au venit și au spus că mai trebuie să mai muncim de la 65 la 70 de ani, pentru că nu mai au bani de pensii și ar vrea, cum a zis Adriana Săftoiu, eventual unii să pună mâinile pe piept înainte de a beneficia de pensie după 40 de ani de muncă, 50 unii dacă s-au apucat la 20”, a spus analistul și a continuat: ”Și ce credeți că au făcut după aberația pe care au făcut-o, apropo că trebuie să plece și unul de la PSD, i-au cerut demisia lui Marius Budăi. Nu îl cunosc, dar mie mi se pare a fi cel mai harnic, priceput și are experiența necesară. A mai avut mandat acolo. Și au venit liberalii și l-au găsit pe Budăi să-l dea afară!”, a spus analistul și a continuat întrebându-se: ”Ce guvernare e asta? Ce seriozitate e asta?”.

În replică, Bogdan Chireac a punctat spunând că: ”Nu e nicio guvernare. Performanțele guvernului rămân în continuare mediocre. E o diferență mare între perioada în care a fost Florin Cîțu prim-ministru când România, din punct de vedere financiar, stătea incredibil de bine. Vezi rezultatul creșterii economice”, și a continuat explicând că: ”Bun, că poate s-a creat o altă imagine și poate că unii au investit în această imagine e altă poveste. Dar față de performanța anterioară, când ai avut cea mai rapidă revenire economică, în vremea lui Florin Cîțu, e o distanță foarte mare iar acum e o incoerență totală. Este cel mai grav într-un Guvern. Nu știe stânga ce face dreapta, sunt diverse certuri”, a conchis analistul.

Calcule făcute pentru pensionarea la 70 de ani

Dumitru Costin a spus, joi, la DCNewsTV, ce arată calculele cu privire la creșterea vârstei de pensionare: ”Am făcut nişte simulări, nişte evaluări şi lucrurile arată astfel. Dacă s-ar creşte vârsta de pensionare corelativ cu creşterea speranţei de viaţă, gradual, impactul pe cheltuiala Fondului Public de Pensii ar fi de doar 1%. Al doilea element care ajută este creşterea ratei de ocupare. Asta înseamnă să avem mai mulţi angajaţi în piaţa muncii decât pensionari. Dacă am creşte rata de ocupare cu 10% asta ar însemna mai mult de 500.000 de locuri de muncă noi de la an la an. Impactul ar fi doar de 1%. În acest context, cu aceste inputuri, România va ajunge din cauza valului uriaş de pensionări la limită de vârstă la o cheltuială de 14,3% din PIB. Deci şi dacă facem eforturi cu creşterea vârstei de pensionare şi rata de ocupare tot rămânem undeva, să zicem, la 12% din PIB, în niciun caz la 9,4%.” a precizat liderul Blocului Naţional Sindical în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

