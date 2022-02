Ce IMPACT economic ar avea creșterea vârstei de pensionare. Dumitru Costin (BNS) scoate CIFRELE

Acesta a vorbit şi despre valul de pensionări care va urma, în contextul în care România și-a asumat, prin PNRR, ca nivelul cheltuielilor publice brute cu pensiile să fie de 9,4% din PIB pe termen lung, până în 2070. ”Cei care şi-au asumat această nebunie au fost... nu găsesc termenul potrivit. Nu ştiu, inconştienţi, sunt de pe altă planetă, habarnişti” a fost una din reacţiile în direct. În condiţiile date, Dumitru Costin vine cu soluţii practice bazate pe calcule realiste care ar putea relaxa situaţia tensionată din jurul acestei probleme.

"Am făcut nişte simulări, nişte evaluări şi lucrurile arată astfel. Dacă s-ar creşte vârsta de pensionare corelativ cu creşterea speranţei de viaţă, gradual, impactul pe cheltuiala Fondului Public de Pensii ar fi de doar 1%. Al doilea element care ajută este creşterea ratei de ocupare. Asta înseamnă să avem mai mulţi angajaţi în piaţa muncii decât pensionari. Dacă am creşte rata de ocupare cu 10% asta ar însemna mai mult de 500.000 de locuri de muncă noi de la an la an. Impactul ar fi doar de 1%. În acest context, cu aceste inputuri, România va ajunge din cauza valului uriaş de pensionări la limită de vârstă la o cheltuială de 14,3% din PIB. Deci şi dacă facem eforturi cu creşterea vârstei de pensionare şi rata de ocupare tot rămânem undeva, să zicem, la 12% din PIB, în niciun caz la 9,4%." a precizat liderul Blocului Naţional Sindical în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu.

"Ne aşteaptă ani grei, în care va avea loc o explozie a numărului de pensionari." mai spune Dumitru Costin.

”În ce constă acest 9,2%. 7,4% este pensia publică. Pe lângă aceasta este 1,1%, care este efectul creșterii accelerate a pensiei minime, prevedere din legea 127. Acest element este unul dintre cele mai păcătoase lucruri” a mai atras el atenția.

