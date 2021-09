Universitatea de Vest din Timișoara, în topul academic Moscow International University Ranking „The Three University Missions"

Universitatea de Vest din Timişoara este prezentă pentru al doilea an consecutiv în Moscow International University Ranking "The Three University Missions” (MosIUR), care evaluează şi ierarhizează instituțiile de învățământ superior după următoarele trei misiuni universitare: educație, cercetare și interacțiune cu societatea.

Doar opt universități din România au fost incluse în ediția 2021 a acestui clasament, UVT ocupând locul 6 la nivel naţional şi plasându-se în intervalul 1401-1500 la nivel mondial. Ierarhizarea include peste 2000 de instituții de învățământ superior din 119 de țări.

'UVT și centrul universitar timișorean sunt racordate la viața academică europeană și internațională'

Rectorul UVT, Prof. Univ. Dr. Marilen Gabriel Pirtea, apreciază: „UVT și centrul universitar timișorean sunt racordate la viața academică europeană și internațională, iar rankingul "The Three University Missions” confirmă această orientare strategică.

Mai mult, UVT este parte a rețelei universitare europene UNITA, alături de cinci universități din Franța, Italia, Spania și Portugalia, care sunt, la rândul lor, bine plasate în rankingurile academice de referință. Studenții Universității de Vest din Timișoara sunt studenți europeni și se pregătesc aici conform standardelor de performanță prezente în cele mai bune universități europene.”

Patru dintre universitățile membre ale Consorțiului Universitaria au fost incluse în ediția 2021 a acestui ranking internațional, Moscow International University Ranking „The Three University Missions” (MosIUR) fiind unul dintre cele 11 clasamentele utilizate în analiza Metarankingului național – clasamentul universităților din România.

UVT: Cei mai buni absolvenți ai studiilor de licență, încurajați să opteze pentru studiile de masterat

Amintim faptul că Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) încurajează excelența în rândul studenților săi, identificând în permanență modalități de a-i sprijini pe cei mai buni dintre aceștia în parcursul lor educațional.

A devenit deja o tradiție ca șefii de promoție ai celor mai bune licee și colegii din principalul bazin de selecție a universității, respectiv jumătatea de vest a țării, să primească o scrisoare de invitație din partea rectorului UVT și, în cazul în care aleg să devină studenți la universitatea noastră, să beneficieze de un pachet special de facilități, printre care și scutirea taxelor de înscriere și înmatriculare.

Începând din acest an, și șefii de promoție ai programelor de studii universitare de licență derulate de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) sunt scutiți de taxele de înscriere și de înmatriculare aferente procesului de admitere la studiile de masterat, fiind astfel încurajați să își continue parcursul educațional la cea mai importantă instituție de învățământ superior din regiunea de Vest a României. Prin această măsură, UVT își arată atât aprecierea față de rezultatele deosebite obținute de proprii absolvenți, dar și susținerea pentru aceștia în procesul educațional.

Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea: „Nu e puțin lucru să închei studiile universitare de licență ca șef de promoție, acest rezultat venind să confirme eforturile și reușitele de pe parcursul anilor de studii, realizate prin tenacitate, inspirație și talent, conducând la obținerea celei mai bune note generale de absolvire din promoția unei facultăți. Pentru că apreciem personalitățile acestor tineri valoroși, am decis să oferim scutirea de taxele prevăzute în procesul de admitere la studiile universitare de masterat pentru cei care au absolvit ciclul de licență ca șefi de promoție la programele de studii ale celor 11 facultăți din UVT, o motivație suplimentară pentru a-și continua pregătirea universitară în comunitatea noastră.”

Studenții UVT, atât la ciclul de studii universitare de licență, cât și la ciclul de studii universitare de masterat, pot beneficia de un pachet variat de burse, atât care încurajează performanța academică, cât și de sprijin social, precum și de alte facilități și oportunități de dezvoltare - cum ar fi mobilități internaționale de studii sau de practică, inclusiv prin Alianța Universitară UNITA din care UVT face parte. Citeșe continuarea articolului aici!