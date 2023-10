Uniunea Europeană a finalizat acordul privind migrația. Statele vor putea fi obligate să preia solicitanții de azil

"Ambasadorii UE au ajuns la un acord privind reglementarea care abordează situațiile de criză și forța majoră în domeniul migrației și azilului", a declarat Președinția Spaniolă a UE într-o postare pe rețaua X, anterior cunoscută sub numele de Twitter.

???? Deal! EU Ambassadors have reached an agreement on the regulation addressing situations of crisis and force majeure in the field of migration and asylum.#COREPERII #EU2023ES #EUMigration pic.twitter.com/9ikt98a7sg