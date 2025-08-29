Un proiect din pachetul austerității, scos. Bolojan a plecat când a fost întrebat despre subiect. Ioana Ene Dogioiu, răspuns / video

Într-una dintre cele mai haotice zile ale Guvernului Bolojan, marcată de amânări succesive ale ședinței și de numeroase semne de întrebare privind Pachetul 2 de măsuri, premierul a preferat să evite presa.

Ilie Bolojan s-a retras de la microfon fără răspunsuri. În sală, Ioana Ene Dogioiu a intervenit prompt și a răspuns ea în locul premierului.

Premierul Ilie Bolojan a evitat să vorbească despre proiectul privind reducerile în administrația publică. La scurtă vreme după începerea ședinței, a fost scos de pe ordinea de zi proiectul de lege privind reforma administrației publice centrale și locale.

Un răspuns a venit din partea Ioanei Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului României, după ce o jurnalistă, la conferința de presă de vineri seara, a întrebat de ce proiectul a fost scos de pe ordinea de zi.

„Domnule premier, de ce ați scos de pe ordinea de zi proiectul pentru administrația publică?“, a întrebat o jurnalistă prezentă la conferința de presă a premierului Ilie Bolojan.

„Mai sunt câteva chestiuni în discuția partidelor. Se va relua discuția duminică, în coaliție, după care va urma, probabil, o ședință de guvern“, a punctat Ioana Ene Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului României.

„Marți, proiectul era închis. Ce s-a schimbat de marți până acum?“, a insistat jurnalista.

„Nu am informații să vă dau în legătură cu ce s-a schimbat“, a replicat Ioana Ene Dogioiu.

„Va fi o angajare de răspudnere separată în altă zi pe acest subiect?“, a întrebat o altă jurnalistă.

„Dacă se va ajunge la acord și va exista ședința de duminică și va fi adoptat, va urma aceeași procedură“, a replicat purtătorul de cuvânt al Guvernului României.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a anunţat că în şedinţa extraordinară a Guvernului de vineri au fost adoptate cinci dintre proiectele legislative care fac parte din pachetul 2 de reforme.



Cel de-al şaselea pachet, cel referitor la administraţia publică, urmează să fie discutat duminică.



Ilie Bolojan şi-a exprimat încrederea că până la finalul săptămânii viitoare toate cele şase pachete vor fi aprobate prin asumarea răspunderii.





„Am încheiat ședința de Guvern în care pe ordinea de zi au fost 5 din cele 6 pachete pe care ni le-am propus să le adoptăm prin asumarea răspunderii. Pachetul pentru administrație publică va fi discutat duminică astfel încât la finalul săptămânii viitoare toate proiectele să fie adoptate.

Toate componentele sunt necesare pentru a pune în practică politic publice care să facă să avem un stat mai sănătos, mai eficient, unul care respectă munca.

Proiectul privind pensiile magistraților rezolvă 2 din cele 3 probleme majore care țin de partea de eficiență și echitate a domeniului. Respectând independența justiției, nu putem evita acumulările negatie din ultimii ani. Prima este pensionarea la o vâstă a unei maturități profesionale care nu mai poate continua. Proiectul prelungește vâsta de pensionre la vârsta standard de 65 de ani și acordă o perioadă tranzitorie de 10 ani.

Al doilea aspect rezolvat este valoarea pensiei în magistratură. Am avut o situație anomrală care nu se regăsește nicăieri ca valoarea pensiei să fie egală cu ultimul salariu în plată. Valoarea medie a unei pensii este de 24.000-25.000 de lei. În formula propusă de lege pensia din magistratură nu va putea depăși 70% din valoarea ultimului salariu, ceea ce este oricum cea mai mare valoare a pensiei.

A treia componentă care nu este rezolvată, dar trebuie clarificată cât mai repede posibil este un sistem de salarizare clar. Pe actualul sistem am avut 23.000 de procese și s-a ajuns în situația ca statul să plătească peste 2 miliarde de euro difirențe salariale și mai sunt încă pe atâtea diferențe ce vor trebuie achitate.

Ne propunem ca la finalul zile să trimitem Parlamentului cele 5 proiecte și sperăm că mâine se va stabili o agendă pentru depunerea de amendamente și apoi susținerea efectivă a proiectelor în Parlament.”, a spus Bolojan la Palatul Victoria.

