Un păgubit din dosarul Nordis spune cum și-a dat seama că totul era "o țeapă". "Ei mă întrebau dacă am văzut progresul"

Sute de clienți ai companiei imobiliare Nordis care au plătit pentru apartamente pe care nu le-au mai primit niciodată au stat joi la coadă pentru a obține informații despre procedura de despăgubire de la lichidatorul judiciar. Ei s-au înscris la masa credală pentru a-și recupera banii plătiți ca avans pentru apartamentele din blocurile promise de Nordis, iar administratorul judiciar ar fi identificat deja 1500 de creditori.

VEZI ȘI: Sorin Grindeanu, surprins alături de Laura Vicol într-un club de lux din Poiana Brașov unde erau cheltuiți banii Nordis - FOTO în articol

Păgubit: Mi-am dat seama că e țeapă când am fost la Mamaia și am văzut că nu e construit nimic

Bogdan Husian, unul dintre românii care spera că va deveni proprietarul unui apartament în Mamaia, a povestit cum și-a dat seama că totul era de fapt "o țeapă".

"Paguba mea nu e mare, în jur de 100 de mii de euro. Am cumpărat o promisiune la Mamaia. (...) Mi-am dat seama că e țeapă când am fost la Mamaia și am văzut că nu e construit nimic și ei îmi spuneau "Ați văzut progresul?". (...) Trebuia să fie gata în 2019. Unul a fost construit, era la roşu, în 2022, dar de atunci nici nu am mai fost, că i-am dat în judecată. (...) Din moment ce nu faci un lucru şi intri în insolvenţă, tot tu te înscrii la masa credală ca să iei bani de acolo, măriri de salarii? Ca să mă întorc înapoi la FNI, că am fost şi atunci, Caritas, ce s-a rezolvat? Câţi şi-au luat banii înapoi? Şi să nu îmi spuneţi că o sa înceapă acuma cu Nordisul, facem ceva să pară că facem treabă...", a spus bărbatul pentru Antena 3 CNN.

Reamintim că un alt păgubit din dosarul Nordis a povestit la începutul săptămânii că în anul 2019 a mers să-și cumpere un apartament în Mamaia împreună cu un prieten de-al său care îl cunoștea pe patronul Nordis. Potrivit înțelegerii el ar fi trebuit să își primească apartamentul în anul 2022, dar în schimb s-ar fi trezit și fără bani, și cu credit la bancă „din cauza escrocilor”. Vezi mai mult AICI.

Totodată, reamintim și faptul că pe lista victimelor schemei Nordis se află și mai multe nume celebre din fotbal. George Puşcaş, Adrian Ropotan și Florin Gardoş ar fi și ei păgubiți, după ce au plătit sume uriaşe pe apartamentele pe care nu le-au primit. Spre exemplu, Florin Gardoș a depus prima acțiune în instanță în anul 2023, dar nici până acum nu şi-a recuperat banii. El ar avea de primit în total 850.000 de lei, adică 170 de mii de euro. Fotbalistul George Pușcaș ar avea de primit de la Nordis aproape 1 milion de euro, iar fotbalistul Cristi Marian Bărbuț ar avea de recuperat 314.664 lei. Vezi mai mult AICI.

Pe lista creditorilor figurează și mai multe firme, dar și Direcția Regională a Finanțelor Publice București, care cere 82 de milioane de lei.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News