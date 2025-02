Mai mulți fotbaliști celebri, păgubiți în dosarul Nordis. Florin Gardoș: Mi s-a părut interesantă ideea de a avea la mare o cameră de hotel

Pe lista victimelor schemei Nordis se află și mai multe nume celebre din fotbal. George Puşcaş, Adrian Ropotan și Florin Gardoş, sunt și ei păgubiți, după ce au plătit sume uriaşe pe apartamentele pe care nu le-au primit.

"Am auzit de ei prin 2019 printr-o agenţie imobiliară. Am vrut puţin să diversific investiţiile în imobiliare şi mi s-a părut interesantă ideea de a avea la mare o cameră de hotel, că practic asta am luat, 2 camere de hotel. Am plătit integral, pentru că era un discount ceva mai mare şi la momentul respectiv. Cred că primul termen era 2021, pe urmă a venit pandemia, au amânat cu an, pe urmă iar au amânat şi la un moment dat, cred că prin 2023, mi s-a părut dubios totuşi că vânduseră foarte multe şi cu toate asta nu au terminat. Şi în momentul respectiv am început demersurile pentru proces", a declarat Florin Gardoș, fost fotbalist, pentru Antena 3 CNN.

Deși Florin Gardoș a depus prima acțiune în instanță în anul 2023, nici până acum nu şi-a recuperat banii. El ar avea de primit în total 850.000 de lei, adică 170 de mii de euro. Pe lista păgubiților este și fotbalistul George Pușcaș, care ar avea de primit de la Nordis aproape 1 milion de euro, dar și fotbalistul Cristi Marian Bărbuț, care ar avea de recuperat 314.664 lei.

Unii nu și-au primit chiria promisă de Nordis

În timp ce unii nu și-au primit niciodată apartamentele promise, alții au devenit proprietari, dar nu şi-au primit întreaga chirie promisă de companie. Este cazul fotbalistului Alessandro Caparco care spune că ales să dea apartamentul cumpărat în chirie către Nordis, dar a primit doar o parte din chirie.

"Puteai alege să ții apartamentul pentru tine, sau să-l dai în chirie către Nordis. Ei se ocupa de tot și tu primeai chirie lunar, în funcție de cum te înțelegeai. Am primit doar o parte din chirie, până când au intrat în insolvență", a declarat Alessandro Caparco, fotbalist.

Precizăm că Nordis Management SRL se confruntă cu peste 1.200 de credite neachitate, iar creditorii solicită aproape 910 milioane de lei. Direcția Regională a Finanțelor Publice București este cel mai mare creditor în procesul de insolvență al firmei și cere 82 de milioane de lei. Alți aproape 80 de milioane de lei sunt revendicați de două firme din Iași și București, aflate și ele în topul celor mai mari creditori Nordis. Printre creditori este și ginerele lui Traian Băsescu, Radu Petru Pricop, soțul Ioanei Băsescu, notar acuzat în dosarul Nordis de la DIICOT, care solicită aproximativ 24 de mii de euro.

