Mărturia unui păgubit din dosarul Nordis. Cum a ajuns să rămână și fără bani, și cu credit la bancă, deși visa la apartament în Mamaia

George Covaciu unul dintre păgubiții din dosarul Nordis, a povestit luni seara la Antena 3 CNN ce s-a întâmplat atunci când a vrut să cumpere un apartament cu două camere în Mamaia, în 2019. Bărbatul spune că pentru a face această achiziție a mers cu un prieten de-al său care îl cunoștea pe patronul Nordis. Potrivit înțelegerii el ar fi trebuit să își primească apartamentul în anul 2022, dar în schimb s-a trezit și fără bani, și cu credit la bancă „din cauza escrocilor”.

„Am încercat să achiziționez în 2019 un apartament de la Nordis, în Mamaia, de la 70.000 de euro, cu două camere, în primul corp al hotelului. Am fost acolo împreună cu patronul de la Nuba, eu fiind prieten cu el, și am vrut să cumpărăm două apartamente, pentru că el îi cunoștea și avea încredere în ei. În 2022 au zis că să ne predea apartamentele, că totul o să fie bine și asta a fost, a venit și anul 2022 și nu s-a predat nimic și atunci a început lupta cu ei. Nici prietenul meu nu a primit nimic. Eu am crezut că el și-a luat banii înapoi, că era prieten bun cu escrocii ăștia”, a povestit bărbatul.

"M-am dus lună de lună să-mi dea banii înapoi"

Bărbatul a spus că „a dat suma integrală prin promisiune de vânzare-cumpărare” și că nu și-a pus semne de întrebare la acel moment gândindu-se că nu are cum să fie păcălit. Totuși, atunci când a văzut că nu mai primește apartamentul, ar fi încercat să își recupereze banii, luând legătură inclusiv cu șeful Nordis, Vladimir Ciorbă, dar de fiecare dată i s-ar fi spus că îi va primi în termen de 3 luni. Acest lucru nu s-a mai întâmplat.

„Nu mi-am pus semne de întrebare, pentru că era prietenul meu la mijloc, am avut încredere în el și m-am gândit că nu au cum să ne păcălească. Am rămas și cu banii luați și cu credit la bancă din cauza nenorociților ăstora. Am încercat să intru în legătură cu ei, de exemplu cu domnul Ciorbă, dar lună de lună cu Alexandru Mihai, asociat al firmei, și nu am cunoscut în viața mea un escroc mai mare ca el. M-am dus lună de lună să-mi dea banii înapoi și mi-au zis că mi-i dau în termen de trei luni, după care am făcut reziliere de la promisiune, nu am primit nimic, după am ajuns la executori judecătorești”, a mai afirmat Covaciu.

"Pe unde mergeam primeam refuzuri, nimeni nu făcea nimic"

Păgubitul a mai spus că din momentul în care s-a ajuns la executor judecătoresc nu a mai făcut nicio plângere, crezând că se va va rezolva totul, dar de fapt "nimeni nu făcea nimic".

„Nu am mai făcut nicio plângere, că mi-au zis că nu mai e cazul, din moment ce am ajuns la executor judecătoresc, acolo să se vadă cum se face, pune sechestru și nu a mai pus sechestru, nimic. Noi mergeam degeaba și la executori și peste tot, pentru că ei erau mână în mână cu toții. Noi am cheltuit bani degeaba. Pe unde mergeam primeam refuzuri, nimeni nu făcea nimic”, a mai spus George Covaciu, la Antena 3 CNN.

Precizăm că dosarul a ajuns la DIICOT după ce firma Nordis a înșelat sute de clienți care au plătit în avans apartamente pe care nu le-au mai primit niciodată.

Ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

