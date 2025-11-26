Un angajat al unei șaormerii din Iași, considerat de SRI o amenințare la adresa securității naționale. Ar fi afiliat Hamas

Un tânăr palestinian stabilit la Iași, ajutor de bucătar într-o șaormerie și masterand la Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”, a fost declarat de SRI drept amenințare la adresa securității naționale. Potrivit serviciului de informații, acesta ar fi afiliat organizației teroriste Hamas și ar fi distribuit materiale de propagandă ale Brigăzilor Ezzedin al-Qassam, atât în mediul online, cât și către alți palestinieni din România, scrie Ziarul de Iași.

Deși alerta SRI a fost emisă în februarie 2024, tânărul — venit în România în 2020, absolvent cu bursă de merit și angajat în mai multe locuri din oraș — a continuat să își ducă viața obișnuit, fără a fi expulzat, scrie sursa citată.

Palestinianul a cerut azil în România, dar cererea i-a fost respinsă

După atacurile Hamas din 2023 și distrugerea orașului natal din Gaza, el a cerut azil, invocând riscul de a se întoarce într-o zonă de război. Autoritățile române i-au respins însă cererea, apoi și solicitarea de prelungire a șederii pentru studii.

Palestinianul a mers în instanță unde s-a plâns că nu a încălcat nicio lege, nu este condamnat și că motivele umanitare care l-au determinat să ceară protecție rămân valabile. Procesul a fost însă complicat de documente strict secrete, disponibile doar judecătorilor și unui avocat certificat ORNISS. La cererea Curții, SRI a furnizat un rezumat nesecret, susținând că activitatea online a tânărului reprezenta propagandă teroristă, nu simple relatări despre situația din Gaza, cum afirmase tânărul. Un document al SRI, al cărui conținut judecătorii au spus că nu-l pot dezvălui, ar fi demonstrat că activitatea online palestinianului ar fi vizat propaganda teroristă.

Decizia magistraților

„Documentele cu caracter secret de stat, nivel de clasificare strict secret depuse la compartimentul de documente clasificate al instanței și consultate de completul învestit cu soluționarea cauzei, precum și de apărătorul reclamantului deținător al certificatului ORNISS confirmă aspectele expuse în decizia de returnare și justifică măsura adoptată”, au precizat magistrații în decizia lor.

Magistrații Curții de Apel au decis că informațiile prezentate de SRI justifică refuzul prelungirii dreptului de ședere și au menținut decizia emisă de Inspectoratul pentru Imigrări. Hotărârea este definitivă.