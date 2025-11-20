Israel și Hamas se acuză reciproc de încălcarea armistițiului: 27 de persoane au murit

Fâșia Gaza a traversat miercuri una dintre cele mai grele zile de la intrarea în vigoare a armistițiului din 10 octombrie, impus de Statele Unite. Autoritățile locale anunță că 27 de oameni au murit în urma noilor bombardamente israeliene, în timp ce Israelul și Hamas își pasează responsabilitatea privind încălcarea înțelegerii de încetare a focului.

În paralel, aviația israeliană a executat lovituri și în sudul Libanului, după ce anterior ceruse evacuarea zonei, relatează Le Monde. Armata israeliană afirmă că a lovit poziții aparținând Hezbollah, acuzând gruparea pro-iraniană că încalcă armistițiul prin refacerea arsenalului.

Aceste operațiuni vin după ce, la începutul săptămânii, Israelul a admis că a tras asupra unor unități ONU din Liban, susținând însă că incidentul de duminică nu a fost intenționat.

În Gaza, bilanțul raportat de Apărarea Civilă, structură aflată sub controlul Hamas, indică 14 morți în orașul Gaza și alți 13 în zona Khan Yunis.

Tensiuni crescute și în Liban

La Beirut, autoritățile acuză Israelul că nu respectă angajamentele asumate în cadrul armistițiului cu Hezbollah. În acest moment, armata israeliană menține cinci poziții majore pe teritoriul libanez și desfășoară periodic lovituri aeriene în sud, afirmând că țintele sunt exclusiv elemente ale Hezbollah.

Acordul încheiat anul trecut prevedea ca Hezbollah să nu posede arme în sudul Libanului, iar Israelul să își retragă complet trupele de pe teritoriul libanez. Israelul susține însă că gruparea pro-iraniană încalcă înțelegerea prin activități de reînarmare, în timp ce guvernul libanez afirmă că statul israelian este cel care nu respectă termenii acordului, menținându-și soldații în Liban și continuând raidurile aeriene.

Bilanțul victimelor crește

Ministerul Sănătății din Gaza, controlat de Hamas, indică peste 300 de palestinieni uciși de la declanșarea violențelor, fie în bombardamente, fie în urma tirurilor israeliene. Israelul insistă că acționează exclusiv ca răspuns la încălcările armistițiului.

Cel mai grav atac din ultima perioadă a avut loc pe 29 octombrie, când peste o sută de locuitori ai Fâșiei Gaza au murit în raiduri israeliene, potrivit Apărării Civile și datelor colectate de AFP de la cinci spitale din enclavă.

CITEȘTE ȘI: SUA și Rusia lucrează la un plan pentru încheierea războiului din Ucraina, pe modelul Fâșiei Gaza - surse Axios

