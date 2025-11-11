€ 5.0854
|
$ 4.3982
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0854
|
$ 4.3982
 
Data publicării: 08:39 11 Noi 2025

Israel aprobă în primă lectură legea pentru pedeapsa cu moartea aplicată teroriștilor
Autor: Dana Mihai

armistitiul-din-gaza--posibil-in-aceasta-saptamana-anunta-un-oficial-american_90987900 FOTO: Freepik @vvvita
 

Parlamentul israelian a adoptat în primă lectură legea care introduce pedeapsa cu moartea pentru teroriști condamnați pentru atacuri mortale împotriva israelienilor.

Parlamentul israelian a adoptat luni seară, în primă lectură, un proiect de lege care ar introduce "pedeapsa cu moartea pentru terorişti", un text conceput special pentru a fi aplicat palestinienilor condamnaţi pentru atacuri sau atentate mortale împotriva israelienilor, relatează AFP.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 39 de voturi pentru şi 16 împotrivă. Ministrul Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir, o figură proeminentă a extremei drepte israeliene, a ameninţat că nu va mai susţine majoritatea care îl sprijină pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu (dreapta) dacă proiectul de lege, introdus de un membru al partidului său, nu va fi supus la vot în Knesset.

Pentru ca proiectul să devină lege, sunt necesare a doua şi a treia lectură.

Proiectul de lege propune ca "oricine provoacă intenţionat sau prin indiferenţă moartea unui cetăţean israelian din motive de rasism sau ostilitate faţă de o comunitate, şi cu scopul de a dăuna statului Israel şi renaşterii poporului evreu în ţara, va fi pasibil de pedeapsa cu moartea".

Cu o astfel de formulare, pedeapsa cu moartea s-ar putea aplica unui palestinian care ar ucide un israelian, dar în niciun caz unui israelian care ar ucide un palestinian.

Considerând acest proiect de lege admisibil, Comisia de Securitate Naţională din Knesset a declarat pe 3 noiembrie că obiectivul textului este "de a elimina terorismul de la rădăcină şi de a crea un factor de descurajare puternic".

"Orice terorist care se pregăteşte să comită o crimă trebuie să ştie că există o singură pedeapsă: pedeapsa cu moartea", a declarat Ben Gvir în aceeaşi zi.

Votul Knessetului survine în contextul în care un armistiţiu fragil între Israel şi Hamas a intrat în vigoare pe 10 octombrie, mediat de Statele Unite la mai bine de doi ani de la începerea războiului declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene din 7 octombrie 2023.

Pe 3 noiembrie, Hamas a denunţat legea propusă ca fiind o "încălcare flagrantă a dreptului internaţional", solicitând "Organizaţiei Naţiunilor Unite, comunităţii internaţionale şi organizaţiilor relevante pentru drepturile omului şi umanitare să ia măsuri imediate pentru a opri această crimă brutală".

Autoritatea Palestiniană a condamnat-o ca fiind "un pas periculos către continuarea genocidului şi a epurării etnice sub acoperirea legitimităţii".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

israel
teroristi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 10 minute
Israel aprobă în primă lectură legea pentru pedeapsa cu moartea aplicată teroriștilor
Publicat acum 18 minute
Horoscop 11 noiembrie 2025. Jupiter retrogradează și schimbă viețile a patru zodii
Publicat acum 21 minute
Nicușor Dan, precizări după declarația Oanei Gheorghiu și plângera penală făcută de CSM
Publicat acum 24 minute
Congresul SUA avansează spre sfârşitul paraliziei bugetare, dar democraţii sunt divizaţi
Publicat acum 29 minute
Nicușor Dan, reacție după ce o dronă s-a prăbușit în România
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 09 Noi 2025
Proprietarul Dragonul Roșu, anunț despre Viorica Dăncilă. De ce a lipsit de la Congresul PSD
Publicat acum 22 ore si 50 minute
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 09 Noi 2025
Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților
Publicat pe 09 Noi 2025
Horoscop săptămânal 10-16 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat acum 14 ore si 14 minute
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close