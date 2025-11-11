Israel aprobă în primă lectură legea pentru pedeapsa cu moartea aplicată teroriștilor

Parlamentul israelian a adoptat luni seară, în primă lectură, un proiect de lege care ar introduce "pedeapsa cu moartea pentru terorişti", un text conceput special pentru a fi aplicat palestinienilor condamnaţi pentru atacuri sau atentate mortale împotriva israelienilor, relatează AFP.

Proiectul de lege a fost adoptat cu 39 de voturi pentru şi 16 împotrivă. Ministrul Securităţii Naţionale, Itamar Ben Gvir, o figură proeminentă a extremei drepte israeliene, a ameninţat că nu va mai susţine majoritatea care îl sprijină pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu (dreapta) dacă proiectul de lege, introdus de un membru al partidului său, nu va fi supus la vot în Knesset.

Pentru ca proiectul să devină lege, sunt necesare a doua şi a treia lectură.

Proiectul de lege propune ca "oricine provoacă intenţionat sau prin indiferenţă moartea unui cetăţean israelian din motive de rasism sau ostilitate faţă de o comunitate, şi cu scopul de a dăuna statului Israel şi renaşterii poporului evreu în ţara, va fi pasibil de pedeapsa cu moartea".

Cu o astfel de formulare, pedeapsa cu moartea s-ar putea aplica unui palestinian care ar ucide un israelian, dar în niciun caz unui israelian care ar ucide un palestinian.

Considerând acest proiect de lege admisibil, Comisia de Securitate Naţională din Knesset a declarat pe 3 noiembrie că obiectivul textului este "de a elimina terorismul de la rădăcină şi de a crea un factor de descurajare puternic".

"Orice terorist care se pregăteşte să comită o crimă trebuie să ştie că există o singură pedeapsă: pedeapsa cu moartea", a declarat Ben Gvir în aceeaşi zi.

Votul Knessetului survine în contextul în care un armistiţiu fragil între Israel şi Hamas a intrat în vigoare pe 10 octombrie, mediat de Statele Unite la mai bine de doi ani de la începerea războiului declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste palestiniene din 7 octombrie 2023.

Pe 3 noiembrie, Hamas a denunţat legea propusă ca fiind o "încălcare flagrantă a dreptului internaţional", solicitând "Organizaţiei Naţiunilor Unite, comunităţii internaţionale şi organizaţiilor relevante pentru drepturile omului şi umanitare să ia măsuri imediate pentru a opri această crimă brutală".

Autoritatea Palestiniană a condamnat-o ca fiind "un pas periculos către continuarea genocidului şi a epurării etnice sub acoperirea legitimităţii".