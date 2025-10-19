Hamas pregătește un atac asupra Fâșiei Gaza, susține departamentul de stat al SUA

Dacă aceste date se confirmă, atacul ar reprezenta o încălcare directă a acordului de încetare a focului, avertizează Washingtonul. Comunicatul oficial a fost făcut public de agenția AFP și vine într-un moment în care procesul de pace este extrem de fragil, după luni întregi de negocieri și medieri internaționale.

„Acest atac plănuit împotriva unor civili palestinieni ar constitui o încălcare directă şi gravă a acordului de încetare a focului şi ar compromite progresele semnificative realizate datorită eforturilor de mediere”, se arată în comunicatul Departamentului de Stat, citat de Agerpres.

Documentul adaugă că, în cazul în care Hamas va comite atacul, vor fi luate măsuri „pentru a proteja populaţia din Gaza şi a păstra integritatea încetării focului”. Deocamdată, însă, nu au fost oferite detalii despre natura acestor măsuri.

Potrivit diplomaților americani, scopul avertismentului este de a preveni o reluare a violențelor și de a transmite un mesaj clar că Washingtonul urmărește cu atenție modul în care este respectat acordul.

Trump amenință cu represalii: „Nu vom avea altă alegere decât să mergem să-i ucidem”

Avertismentul oficial al Departamentului de Stat este dublat de un mesaj tăios al președintelui american Donald Trump, care a reacționat public la informațiile despre posibile execuții recente comise de Hamas. Pe rețeaua sa Truth Social, liderul de la Casa Albă a scris: „Dacă Hamas continuă să ucidă oameni în Gaza, ceea ce nu este prevăzut în acord, nu vom avea altă alegere decât să mergem să-i ucidem”.

Declarația sa a fost interpretată ca o amenințare deschisă de intervenție, deși președintele nu a precizat cine ar urma să execute o astfel de operațiune sau în ce formă ar putea fi desfășurată. Tonul dur al mesajului a fost remarcat de presa internațională, mai ales că el vine într-un moment în care Statele Unite încearcă să mențină dialogul între părțile aflate în conflict.

Săptămâna trecută, Hamas și Israel au ajuns la un acord în etape, prin care Israelul urma să pună capăt ofensivei sale militare în Fâșia Gaza, în schimbul eliberării ostaticilor rămași în captivitate după atacul din 7 octombrie 2023. Prima fază a înțelegerii prevede eliberarea ostaticilor în viață și returnarea rămășițelor celor decedați. Procesul este încă în desfășurare, dar orice act de violență riscă să-l blocheze definitiv.

Washingtonul a precizat că i-a informat deja pe garanții acordului de pace – Statele Unite, Egipt, Qatar și Turcia – despre „încălcarea iminentă a încetării focului de către Hamas”. Oficialii americani spun că au transmis toate informațiile disponibile pentru a permite o reacție coordonată a partenerilor implicați în mediere.

Execuții publice și represalii interne în Gaza

Între timp, tensiunile din interiorul Fâșiei Gaza au crescut considerabil. Hamas ar fi declanșat o campanie de represalii împotriva persoanelor suspectate de colaborare cu Israelul. Marți, mișcarea islamistă a difuzat o înregistrare video în care pot fi văzute execuții sumare ale unor presupuşi „colaboratori” în plină stradă, în orașul Gaza. Imaginile, difuzate masiv pe rețelele de socializare, au provocat indignare internațională și temeri privind o nouă spirală a violenței interne.

Aceste acțiuni sugerează că Hamas încearcă să-și consolideze controlul asupra teritoriului, în pofida acordului recent și a presiunilor externe. În același timp, incidentele ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea grupării de a respecta termenii încetării focului și de a menține stabilitatea în rândul populației civile.