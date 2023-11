Ucraina recunoaște că a ucis un parlamentar pro-rus, într-un atac cu o mașină-capcană. ”Toți criminalii de război vor fi pedepsiți”/ VIDEO

Mikhail Filiponenko, un parlamentar pro-rus și fost milițian în estul Ucrainei ocupate, a ieșit din casa sa miercuri dimineața și a fost imediat omorât, au raportat media rusești.

Serviciul de Informații Militare al Ucrainei a revendicat imediat asasinarea.

”Da, a fost operațiunea noastră”, a declarat Andriy Cherniak, reprezentantul Direcției de Informații Militare a Ucrainei, cunoscută și sub numele de GUR, într-o conversație telefonică cu POLITICO despre atacul cu mașină-capcană.

Serviciul de informații militare a colaborat cu partizanii ucraineni locali pentru a pregăti asasinarea lui Filiponenko, a declarat GUR într-un comunicat.

Filiponenko s-a născut în Luhansk și a studiat la Kiev. Cu toate acestea, în 2014 s-a alăturat mercenarilor susținuți de ruși care au preluat puterea și au ajutat președintele Vladimir Putin și Kremlinul să-și impună stăpânirea asupra teritoriilor ocupate din Luhansk și Donetsk, în estul Ucrainei.

”El a fost implicat în organizarea taberelor de tortură în teritoriile ocupate din regiunea Luhansk, unde prizonierii de război și ostaticii civili au fost supuși torturii inumane. Filiponenko însuși a torturat personal brutal oameni”, a declarat serviciul de informații militare al Ucrainei.

GUR a dezvăluit adresa exactă unde locuia Filiponenko în Luhansk și a adăugat că spionii Ucrainei știau unde locuiau alți colaboratori de înalt profil în teritoriile ocupate.

”Toți criminalii de război vor fi pedepsiți”, a declarat GUR.

The bomb was placed under the bottom of the car, and Mikhail Filiponenko, nicknamed Hottabych, was killed as a result of the explosion. By the way, he had been fighting on the side of the separatists since the beginning of the Russian occupation of the Luhansk region back in… pic.twitter.com/L68nxAXEp2