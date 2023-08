Ucraina eliberează satul Robotnye. Locuitorii plâng de bucurie când îi văd pe soldații ucraineni / „Am așteptat atât de mult” / video

Locuitorii din Robotyne au plâns în timp ce soldații ucraineni au eliberat părți ale satului disputat, conform Sky News.

Trupele au evacuat civili cu o ambulanță Bradley sub focul de artilerie, potrivit Hannei Maliar, ministrul adjunct al apărării al Ucrainei.

O femeie a sărutat un soldat ucrainean în timp ce alți locuitori și-au sunat rudele pentru a le spune că sunt în siguranță, într-un videoclip difuzat de brigada 47 mecanizată.

Satul este văzut ca o locație semnificativă din punct de vedere tactic, aflată dincolo de câmpul de mine instalat de Rusia.

„Din punct de vedere psihologic a fost foarte dificil”, a spus o femeie de 52 de ani trupelor ucrainene, potrivit unei traduceri a brigăzii.

„Am așteptat atât de mult încât astăzi au venit pe neașteptate. Nu ne venea să credem că [soldații] sunt ai noștri”, a mai spus ea.

Femeia a explicat cum a trăit din cartofii cultivați în grădina proprie și s-a ascuns în subsol pentru a evita focurile de armă.

„Cât de dor ne-a fost”, a spus o altă femeie, printre lacrimi, la telefon, către o rudă.

„Și nouă ne-ai lipsit, ne vedem curând”, au răspuns ei.

