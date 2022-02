Ucraina acuză conducerea de la Berlin de ”ipocrizie”

Ambasadorul Ucrainei în Germania, Andrij Melnyk, a postat duminică pe Twitter pentru a acuza Germania de ceea ce el a descris drept „ipocrizie”, scrie RT. Diplomatul a criticat Berlinul pentru că a refuzat să ofere Kievului arme pentru „autoapărare împotriva invaziei militare ruse”, în timp ce vindea bunuri cu dublă utilizare Moscovei în trecutul nu atât de îndepărtat.

Melnyk a citat un articol din ziarul Die Welt care susține că numai în 2020 Germania a vândut Rusiei bunuri cu dublă utilizare în valoare de 366 de milioane de euro – care, potrivit oficialului ucrainean, ar putea fi folosite pentru „a spori producția de arme”.

Die Welt a citat un articol nepublicat anterior de Ministerul Economiei din Germania, conform căruia, în 2020, autoritățile germane au eliberat 673 de licențe pentru exportul de bunuri cu dublă utilizare în Rusia. Se pare că Moscova a ajuns să fie al patrulea cel mai mare importator de astfel de echipamente din Germania în acel an.

Biroul german recunoaște că nu se știe exact ce mărfuri au fost expediate în Rusia, speculând, totuși, că ar fi putut fi, printre altele, uraniu sărăcit care ar putea fi folosit în producția de arme nucleare.

German Hypocrisy

????????NO weapons for Ukraine‘s self-defence against Russian military invasion

BUT

???????? 366 million € (!) ????????exports of dual-use goods to Russia in 2020 alone which can be destined to boost weapons production (Nr. 4 on export list). Irrespective of EU santions‼️ https://t.co/LsxfSw7wUI