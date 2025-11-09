Tudorel Toader o "taxează" pe Oana Gheorghiu, după mesajul dur la adresa magistraților

Tudorel Toader spune că politicienii au ajuns să ostilizeze societatea în raport cu magistrații. Fostul ministru al Justiției admite însă că o reformă a pensiilor magistraților este necesară și menționează că nu scrie nicăieri în Constituție că judecătorii trebuie să se pensioneze mai devreme.

„Noi avem competențe partajate. Fiecare are rolul lui, misiunea lui, competențele pe care legea i le dă. Din păcate, în ziua de azi, cam toată lumea se pricepe la justiție. Pe scurt, declarația la care faceți referire (a Oanei Gheorghiu-n.r.) este complet neavenită. Politicienii au ostilizat relația dintre societate și magistrați. Magistrații au un rol fundamental, reprezintă o putere în stat, asigură echilibrul comportamentelor sociale. Care este soluția? Guvernul are oportunitatea reglementării pe de o parte și obligația legiferării în limitele exigențelor constituționale”, a spus Tudorel Toader.

El a mai explicat că, din punct de vedere legal, Guvernul poate merge mai departe cu angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale, însă cu respectarea tuturor procedurilor: „Guvernul poate să-și angajeze din nou răspunderea, trebuie să respecte procedurile cu avizul, cu celelalte. Nu se poate adresa CSM-ului în perioada dezbaterilor și avizărilor intraministeriale, iar CCR va decide. Eu cred că 70% din net, comparând cu 80% din brut, nu este un mare dezechilibru care să afecteze cele statuate de Curte, când a spus că pensia trebuie să fie cât mai aproape de salariu. Pe de altă parte, vârsta de pensionare, mai ales că va crește în mod etapizat, nu este o problemă de constituționalitate, pentru că nu scrie în Constituție vârsta la care trebuie să ne pensionăm”, a adăugat fostul ministru al Justiției la Antena 3.

Declarația care a declanșat reacția lui Toader

Replica lui Tudorel Toader a venit după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis un mesaj dur la adresa magistraților, pe tema pensiilor speciale.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. E foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani, de asta şi dintr-o dată să ţi se spună nu-l mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta, dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru, ei au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta: România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali, nu avem cum. (...) Dacă banii ăia trebuie să se ducă la ei pentru că îşi dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente, banii ăia nu se tipăresc şi vin din aer, vin de undeva. Şi poate că asta nu înţeleg oamenii: că atunci când primeşti privilegii, ca tu să ai privilegii cineva e lăsat în urmă”, a spus vicepremierul Oana Gheorghiu.