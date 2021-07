Tudorache o critică pe Clotilde Armand. Un program apreciat de comunitate, oprit. "Grădiniţa de vacanţă e încă... în vacanţă"

"Deși trebuia să înceapă la 1 iulie, "Grădinița de Vacanță" e încă... în vacanță.

Cu două săptămâni în urmă, la inițiativa consilierilor locali PSD, a fost aprobată cu unanimitate de voturi implementarea proiectului educațional-social “Grădinița de Vacanță” și în acest an. În mandatul meu, am pus un mare accent pe acest proiect, pe care l-am dezvoltat constant, de la an la an, crescând atât numărul de copii participanți, cât și pe cel al activităților educative. Toate acestea pentru că "Grădinița de Vacanță" a fost foarte apreciată de micuți și părinții lor.

Din păcate, în ultima ședință de consiliu, Madam Armand a încercat să folosească acest proiect pentru a trece o rectificare bugetară, prin care lua bani de la școli și îi dădea Poliției Locale și ADP-ului. Cam aceasta este viziunea noii administrații, care nu a mai plătit nici bursele elevilor de peste jumătate de an.

Deși rectificarea nu a fost votată de consilieri, directorul economic al primăriei, prezent la ședință, a confirmat că proiectul are finanțare, însă până astăzi nu s-a mișcat nimic. Mai mult, am înțeles că nu există nici măcar un orizont de așteptare pentru implementarea lui în acest an.

Dacă în educația copiilor nu investim, dacă din banii pacienților de la CM Caraiman tăiem, dacă locurile de parcare le taxăm ca la Paris, totuși... ce facem cu banii?

Răspunsul e simplu: plătim pentru greșelile făcute de Madam Armand. Amenzi la Garda de Mediu, taxe pentru procese, dobânzi către prestatorul de servicii de salubritate și câte or mai fi", a scris Dan Tudorache pe Facebook.

Şi liberalii o acuză pe Armand: A trecut linia roşie

Liberalul Sebastian Burduja susține că primarul Clotilde Armand a blocat un proiect pentru copiii cu Sindrom Down.

„Zilele trecute s-a întâmplat ceva efectiv de neimaginat la Primăria Sectorului 1: primarul Armand Clotilde a blocat proiectul primului centru integrat pentru copiii cu Sindrom Down din România. Da, ați citit bine, chiar dacă pare absurd și ireal. A făcut asta din răzbunare față de PNL, în dispreț total față de niște copilași nevinovați, care ar trebui lăsați deoparte de orice joc politic murdar”, scrie în mesajul președintelui PNL - Sectorul 1, Sebastian Burduja.

Liberalul mai spune că centrul pentru copiii cu Sindrom Down urmează să fie construit lângă Piața Victoriei, pe un teren care aparține Bisericii Mavrogheni. Potrivit lui Burduja, proiectul are toate avizele, dar nu a fost adoptat deoarece liberalii au refuzat să voteze alt proiect, promovat de primar.

„Ce a urmat depășește orice imaginație si orice limite ale bunului simț. Inițiatorii proiectului au fost amânați si purtați cu vorba timp de luni de zile. Într-un final, primarul sectorului 1 a acceptat introducerea acestui punct pe ordinea de zi a ședinței de consiliu local de vineri, 2 iulie. Dar asta nu e tot. Pentru ca nu a reusit sa-și impună un proiect de rectificare bugetara (făcut pe genunchi, fără nicio consultare), primarul Armand Clotilde s-a răzbunat și a cerut retragerea proiectului legat de Centrul Down de pe ordinea de zi”, susține Burduja.